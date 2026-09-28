De ce dispariția a zeci de mii de baruri de cartier reprezintă o mare problemă pentru Italia

Statisticile arată că peste 24.000 de localuri s-au închis în ultimii șase ani. Asta înseamnă că aproximativ 11 baruri dispar în fiecare zi.

Fenomenul afectează orașele mari, dar și localitățile mici. Pierderile economice sunt estimate la peste 7,2 miliarde de euro.

Din punct de vedere social, experții avertizează că prin închiderea barurilor de cartier se pierd spații care au avut mult timp un rol important în viața comunităților.

Culmea, fenomenul se produce deși numărul turiștilor din Italia a crescut în ultimii ani. Continuarea pe Mediafax Italia.