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„Sunt închisă în mașină de o oră”. Tată român, denunțat în Italia după ce și-a lăsat fetița în mașină

Un tată român a fost denunțat la Padova după ce și-a lăsat fetița de 7 ani încuiată în mașină.
„Sunt închisă în mașină de o oră”. Tată român, denunțat în Italia după ce și-a lăsat fetița în mașină
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 19:31, Știri externe
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Fetița a stat închisă peste o oră, în soare, cu geamurile blocate, potrivit Il Messaggero.

Bărbatul plecase la cumpărături în piață și îi lăsase fetiței telefonul lui.

Chiar fetița a dat alarma. Ea și-a sunat mama, care rămăsese acasă, iar femeia a chemat poliția.

Incidentul a avut loc sâmbătă, iar mașina era parcată în Prato della Valle, la intersecția cu via Belludi.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii de la prevenirea criminalității și pompierii. Ei au încercat să-i explice fetiței cum să deblocheze închiderea centralizată, dar sistemul nu a putut fi dezactivat.

Pompierii au spart apoi geamul din spate, pe partea stângă, și au scos-o pe fetiță din mașină. Copilul a fost dat în grija mamei.

Echipajul de ambulanță a constatat că starea fetiței era bună, dar era agitată.

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