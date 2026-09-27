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Expulzat din Italia pentru un videoclip. Rapperul născut în Moldova care a blocat autostrada

Rapperul Bratan, născut în Moldova, a fost expulzat din Italia după ce a blocat autostrada Milano-Meda pentru un videoclip. Avocatul contestă decizia.
Expulzat din Italia pentru un videoclip. Rapperul născut în Moldova care a blocat autostrada
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 19:12, Știri externe
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Un rapper născut în Republica Moldova, care a blocat o autostradă lângă Milano pentru un videoclip, a fost expulzat.

Nicolae Novacenko, cunoscut ca Bratan, are 32 de ani, potrivit Fanpage.it. Judecătorul de pace din Milano a validat sâmbătă, 26 septembrie, decretul de expulzare, recunoscând pericolul social pe care l-ar reprezenta.

Pe 18 septembrie, Novacenko, colegul său Omar Ramo și zece prieteni au blocat traficul pe autostrada Milano-Meda. Ei filmau videoclipul unei noi piese.

Imaginile cu cozile lungi de mașini au apărut câteva zile mai târziu și au stârnit o polemică pe rețelele sociale.

Rapperul a fost reținut în seara zilei de 24 septembrie, în timp ce lua cina cu soția. Polițiștii i-au percheziționat locuința, căutând arme, dar nu au găsit.

Judecătorul s-a bazat pe două condamnări mai vechi. Prima datează din 2016, pentru port ilegal al unui baston telescopic. A doua este o condamnare minoră pentru deținere de droguri.

Blocarea autostrăzii este deocamdată doar o sesizare penală, iar ancheta continuă. Judecătorul a analizat și fotografiile cu arme publicate de rapper pe Instagram.

Avocatul Matteo Politano susține că armele erau recuzită de scenă și spune că a prezentat facturile de închiriere. Potrivit lui, blocajul a durat doar câteva minute, nu o oră și jumătate.

„L-au lovit pe singurul pe care îl puteau lovi”, a declarat avocatul. El vede un interes politic în spatele deciziei și va contesta expulzarea la Tribunalul Administrativ Regional.

Politano spune că Novacenko are soție, un copil mic, o casă cu credit ipotecar și un loc de muncă. Rapperul a venit în Italia de foarte mic și nu vorbește limba țării natale.

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