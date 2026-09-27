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„Un moment istoric” pentru infrastructura din România: primul tunel forat de autostradă este gata

Lucrările pe Secțiunea 4 Curtea de Argeș-Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești au fost finalizate, inclusiv la tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de 1,35 kilometri, primul tunel forat construit pe o autostradă din România. Circulația urmează să fie deschisă în luna octombrie.
„Un moment istoric” pentru infrastructura din România: primul tunel forat de autostradă este gata
OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 14:52, Economic
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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță duminică că „este un moment istoric pentru infrastructura rutieră din România”, după finalizarea lucrărilor pe cei 9,86 kilometri ai secțiunii. Urmează testarea instalațiilor și echipamentelor din tunel, iar apoi recepția lucrărilor pentru întregul sector.

„Tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de 1,35 km, este primul tunel forat construit pe o autostradă din România”, a transmis Cosma.

Secțiunea traversează un teren dificil, cu dealuri instabile și alunecări de teren care au necesitat lucrări de consolidare și stabilizare în timpul șantierului.

Proiectul include 12 poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 2,5 kilometri, 660 de grinzi de beton, 375.000 de metri cubi de beton, 1,8 milioane de metri cubi de pământ excavat, 550.000 de metri cubi de umpluturi și 61 de kilometri de șanțuri. De asemenea, au fost folosite 120.000 de tone de asfalt și a fost construit un nod rutier la Tigveni.

Lucrările au fost finalizate cu șase luni înainte de termenul contractual.

„Este un proiect extrem de complex, construit într-un teren dificil, care intră acum în etapa de testare și recepție”, a mai transmis secretarul de stat.

Tot în luna octombrie sunt prevăzute acordul de mediu revizuit și ultimele autorizații de construire pentru tronsoanele montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.

„Practic, ultima bornă administrativă majoră pentru întregul proiect”, a precizat Cosma.

Acesta susține că proiectul se apropie de etapa în care lucrările vor avansa pe întregul traseu al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

„Vedem luminița și pe Autostrada Sibiu-Pitești. Aviz cu aviz, etapă cu etapă, pod cu pod, ne apropiem de ținta noastră: să circulăm, până la finalul acestei decade, între provinciile istorice doar pe autostradă”, a transmis Cosma.

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