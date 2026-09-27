DNA, despre dosarul mitei de 450.000 de euro: suma ar fi reprezentat un comision de succes

Mecanismul prin care 450.000 de euro, plus TVA, ar fi urmat să fie ascunși în spatele unui contract comercial. Procurorii susțin că banii ar fi reprezentat 2% din valoarea contractului și urmau să fie plătiți sub forma unui comision de succes.

Potrivit DNA, Gregor Hudohmet, director al GEN-I Sonce, ar fi solicitat suma de 450.000 de euro, plus TVA, de la administratorul unei alte societăți comerciale. Solicitarea ar fi fost făcută în legătură cu un contract încheiat în iulie 2026 pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii, cu o capacitate de 55 MW/220 MWh, în Gheorgheni.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Anchetatorii susțin că suma nu ar fi trebuit plătită direct sub forma unei mite. Pentru a-i ascunde destinația reală, banii ar fi urmat să fie virați de compania prestatoare către o altă societate comercială, în baza unui contract de recomandare, cunoscut sub denumirea de „referral”.

Documentul ar fi prevăzut plata unui comision de succes, iar DNA susține că acesta ar fi fost mecanismul prin care suma solicitată ar fi fost disimulată sub aparența unei operațiuni comerciale obișnuite. Contractul de „referral” ar fi fost întocmit la 24 august 2026, potrivit procurorilor.

În acest mecanism ar fi fost implicat și Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi exercitat în mod repetat presiuni asupra administratorului companiei pentru ca suma solicitată să fie achitată.

450.000 de euro pentru un contract de 22,5 milioane de euro

DNA susține că suma solicitată reprezenta 2% din valoarea contractului încheiat între cele două companii. Valoarea rezultată din această proporție este de aproximativ 22,5 milioane de euro, fără a lua în calcul TVA.

Proiectul de la Gheorgheni este unul dintre proiectele importante de stocare a energiei aflate în dezvoltare în România și prevede instalarea unei baterii cu o capacitate de 55 MW/220 MWh.

Ce au decis judecătorii

Pe 26 septembrie, Tribunalul București a admis propunerea procurorilor DNA și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gregor Hudohmet și Cristian Theodor Dragomir.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate. Cei doi sunt cercetați pentru luare de mită și complicitate la luare de mită și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.