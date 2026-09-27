România și Bavaria își consolidează relațiile economice. Irineu Darău: Oportunități concrete pentru companiile românești

Discuții despre industrie și apărare

„Bunăstarea vine din investiții și cooperare: la München, alături de o delegație de peste 20 de companii românești, am continuat dialogul și colaborarea dintre România și Bavaria”, a transmis ministrul interimar, duminică, pe Facebook.

Darău s-a întâlnit cu Hubert Aiwanger, ministrul Economiei al Bavariei, pentru discuții privind dezvoltarea cooperării economice.

„Am discutat concret despre dezvoltarea relației noastre economice – cu accent pe industrie și apărare, transfer de tehnologie și know-how, integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene”.

Companiile românești din delegație au purtat, la rândul lor, discuții cu potențiali parteneri bavarezi pentru „a identifica oportunități concrete de colaborare și proiecte comune”.

România, interesată de modelul bavarez

Programul delegației a inclus întâlniri cu Bayern Innovativ, BayStartUP și Wirtschaftsbeirat Bayern, unde au fost abordate modele de dezvoltare a ecosistemelor de inovare și startup-uri.

Ministrul spune că experiența bavareză poate oferi României exemple pentru o colaborare mai eficientă între stat, companii și universități.

„Sunt modele construite în timp, de la care România poate învăța pentru a conecta mai bine companiile, cercetarea și capitalul și pentru a facilita participarea firmelor românești la proiecte europene, consorții și lanțuri de valoare”, a declarat Darău.

Potrivit acestuia, vizita reprezintă „încă un pas important” pentru consolidarea cooperării dintre România și Bavaria, inclusiv în domeniile tehnologiei și inovării.

„Diplomația economică înseamnă proactivitate și dialog intens cu partenerii noștri, care să ducă la oportunități concrete pentru companiile românești”, a mai transmis ministrul interimar al Economiei.