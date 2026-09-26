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Deficitul bugetar scade, dar factura dobânzilor crește: peste 42 de miliarde de lei în opt luni

Deficitul bugetar al României a scăzut în primele opt luni ale anului, însă statul plătește tot mai mult pentru dobânzile aferente datoriei publice. Cheltuielile cu dobânzile au depășit 42 de miliarde de lei, fiind cu aproape 27% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025.
Deficitul bugetar scade, dar factura dobânzilor crește: peste 42 de miliarde de lei în opt luni
Sediul ministerului Finantelor/MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
26 sept. 2026, 11:11, Economic
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Bugetul general consolidat a încheiat perioada ianuarie-august 2026 cu un deficit de 59,42 miliarde de lei, față de 86,36 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate sâmbătă de Ministerul Finanțelor. Cu alte cuvinte, statul a cheltuit cu 59,42 miliarde de lei mai mult decât a încasat.

Raportat la dimensiunea economiei, deficitul a coborât de la 4,51% din PIB în primele opt luni din 2025 la 2,89% din PIB în aceeași perioadă din 2026.

Statul plătește tot mai mult pentru dobânzi

În ciuda reducerii deficitului, costurile cu dobânzile au crescut. Statul a plătit 42,05 miliarde de lei în primele opt luni ale anului, cu 8,86 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025. Creșterea este de 26,7%.

Ministerul Finanțelor recunoaște riscurile generate de creșterea costurilor datoriei publice. „Evoluția cheltuielilor cu dobânzile continuă să reprezinte o presiune importantă asupra bugetului, consolidarea fiscală și reducerea necesarului de finanțare fiind esențiale pentru limitarea, pe termen mediu, a costurilor asociate datoriei publice”, au transmis reprezentanții ministerului.

Cum a cheltuit statul banii în primele opt luni

În privința banilor cheltuiți, situația diferă de la un domeniu la altul.

Cheltuielile cu salariile personalului bugetar au scăzut cu 4,26 miliarde de lei, aproximativ 3,8%, față de primele opt luni din 2025. Ministerul Finanțelor pune scăderea pe seama „reducerilor unor sporuri pentru unele categorii de personal bugetar”, precum și a măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale.

Statul a plătit însă mai mult pentru bunuri și servicii, categorie care cuprinde cheltuieli necesare funcționării instituțiilor publice, precum utilități, materiale, întreținere, reparații și diferite servicii cumpărate de acestea. Suma a ajuns la 67,83 miliarde de lei, în creștere cu 7,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Investițiile au crescut cu 25,1 miliarde de lei față de primele opt luni din 2025, de la 71,95 miliarde la 97,05 miliarde de lei. Aproape 70% din plăți au mers către proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile aferente perioadei 2021–2027.

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