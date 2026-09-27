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Uniunea Europeană va aloca peste 700 de milioane de euro sub formă de ajutor umanitar, în principal pentru Africa

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că se vor aloca peste 700 milioane de euro pentru a ajuta persoanele afectate de crize, dezastre naturale sau conflicte, în principal în Africa.
Uniunea Europeană va aloca peste 700 de milioane de euro sub formă de ajutor umanitar, în principal pentru Africa
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 04:38, Economic
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„Conflictele, fenomenele meteorologice extreme și creșterea costului vieții perturbă viața multor oameni din întreaga lume”, a declarat Ursula von der Leyen în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, conform unui comunicat.

Ajutor în valoare de 710 milioane de euro

Cu acest ajutor în valoare de 710 milioane de euro, „vom sprijini comunitățile strămutate din Africa, precum și comunitățile care le găzduiesc”, a adăugat ea, potrivit AFP.

În Africa Subsahariană, UE va aloca aproximativ 380 de milioane de euro pentru finanțarea acțiunilor legate de migrație. Acestea sunt „concentrate pe protejarea migranților vulnerabili, sprijinirea returnării voluntare și a reintegrării”, conform comunicatului de presă.

Acest pachet include, de asemenea, 252 de milioane de euro pentru a oferi sprijin de urgență persoanelor și comunităților afectate de conflicte, strămutări, epidemii și dezastre naturale.

Bani pentru ajutorul mai multor țări

Aceste fonduri sunt destinate în principal populațiilor din Africa Subsahariană (97 de milioane de euro), teritoriile palestiniene și Liban (103 milioane de euro) și Ucraina (52 de milioane de euro). Banii vor ajuta aceste țări să se pregătească pentru iarna care urmează.

Sume mai mici vor fi alocate pentru promovarea stabilității în regiunea Marilor Lacuri și pentru a sprijini Republica Democrată Congo în combaterea epidemiei de Ebola în estul țării, potrivit aceleiași surse.

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