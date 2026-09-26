Cel puțin 14 morți, printre care generali de top ai armatei, într-un accident aviatic de amploare

Aeronava de transport ușor s-a prăbușit vineri după-amiază la Kenge, reședința provinciei Kwango, potrivit AFP, citată de Le Figaro.

Localitatea se află în sud-vestul țării, la peste 200 de kilometri est de Kinshasa. La bord călătorea o delegație a justiției militare. Bilanțul a fost anunțat de guvern și de armată în noaptea de vineri spre sâmbătă.

🚨🇨🇩RDCONGO : 13 personnes sont mortes vendredi 25 septembre dans le crash d’un avion de la compagnie Tarcep à Kenge, dans le sud-ouest du pays. L’appareil, parti de Kikwit à destination de Kinshasa, s’est écrasé dans le quartier Manzau. Aucun occupant n’a survécu. Parmi les… pic.twitter.com/s8lrSuuWz3 — LSI AFRICA (@lsiafrica) September 25, 2026

Președinția congoleză a confirmat pe rețeaua X moartea a doi ofițeri generali.

Primul este generalul-locotenent Mutombo Katalayi Tiende Joseph, prim-președintele Înaltei Curți Militare. Al doilea este generalul-locotenent Likulia Bakumi Lucien René. Acesta ocupa funcția de auditor general al Forțelor Armate Congoleze (FARDC).

Armata a transmis, într-un comunicat, că au murit și 12 membri ai delegației. Printre victime se numără, de asemenea, membrii echipajului. Potrivit militarilor, avionul se afla pe drumul de întoarcere dintr-o misiune de serviciu. Delegația fusese la Kikwit, în provincia vecină Kwilu.

În această țară uriașă din Africa Centrală, avionul este principalul mijloc de a ajunge în provincii. Rețeaua de drumuri este extrem de slabă.

Accidentele aviatice sunt semnalate regulat în RD Congo. Cauza invocată frecvent este starea precară a aeroporturilor și a echipamentelor de navigație. Flota aeriană congoleză se află, de altfel, pe lista neagră a Uniunii Europene.

Autoritățile au deschis o anchetă. Aceasta ar trebui să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs prăbușirea.