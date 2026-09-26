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Cel puțin 14 morți, printre care generali de top ai armatei, într-un accident aviatic de amploare

Cel puțin 14 persoane au murit vineri în prăbușirea unui avion de mici dimensiuni în Republica Democrată Congo. Printre victime se află doi generali, șefii justiției militare congoleze.
Cel puțin 14 morți, printre care generali de top ai armatei, într-un accident aviatic de amploare
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 07:09, Știri externe
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Aeronava de transport ușor s-a prăbușit vineri după-amiază la Kenge, reședința provinciei Kwango, potrivit AFP, citată de Le Figaro.

Localitatea se află în sud-vestul țării, la peste 200 de kilometri est de Kinshasa. La bord călătorea o delegație a justiției militare. Bilanțul a fost anunțat de guvern și de armată în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Președinția congoleză a confirmat pe rețeaua X moartea a doi ofițeri generali.

Primul este generalul-locotenent Mutombo Katalayi Tiende Joseph, prim-președintele Înaltei Curți Militare. Al doilea este generalul-locotenent Likulia Bakumi Lucien René. Acesta ocupa funcția de auditor general al Forțelor Armate Congoleze (FARDC).

Armata a transmis, într-un comunicat, că au murit și 12 membri ai delegației. Printre victime se numără, de asemenea, membrii echipajului. Potrivit militarilor, avionul se afla pe drumul de întoarcere dintr-o misiune de serviciu. Delegația fusese la Kikwit, în provincia vecină Kwilu.

În această țară uriașă din Africa Centrală, avionul este principalul mijloc de a ajunge în provincii. Rețeaua de drumuri este extrem de slabă.

Accidentele aviatice sunt semnalate regulat în RD Congo. Cauza invocată frecvent este starea precară a aeroporturilor și a echipamentelor de navigație. Flota aeriană congoleză se află, de altfel, pe lista neagră a Uniunii Europene.

Autoritățile au deschis o anchetă. Aceasta ar trebui să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs prăbușirea.

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