Oscarul Aviației. Cum stau transportatorii români în clasamentul celor mai bune companii aeriene din lume

Compania Singapore Airlines a ocupat prima poziție în cadrul evenimentului Skytrax World Airline Awards organizat la Londra. Potrivit Express, este a șasea oară când Singapore Airlines câștigă marele premiu în istoria de 25 de ani a competiției, precedenta victorie fiind în 2023.

În clasament, compania din Singapore a devansat câștigătoarea de anul trecut, Qatar Airways, care a obținut titlul de nouă ori în ultimii 15 ani. Cathay Pacific Airways, compania japoneză All Nippon Airways, Turkish Airlines și Emirates au completat primele șase poziții.

Bangkok Airways a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din Asia și cea mai bună companie aeriană regională din lume. Ethiopian Airlines s-a clasat pe primul loc în Africa, în timp ce compania multinațională chiliană LATAM a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din America de Sud.

Turkish Airlines a fost numită cea mai bună companie aeriană din Europa. Alte companii europene care prind top 20 sunt Air France (locul 7), Lufthansa (locul 14), Iberia (locul 16), Virgin Atlantic (locul 18) și Swiss International Air Lines (locul 19)

Top 20 cele mai bune companii aeriene din lume în 2026

Singapore Airlines

Qatar Airways

Cathay Pacific Airways

ANA All Nippon Airways

Turkish Airlines

Emirates

Air France

Hainan Airlines

Japan Airlines

Korean Air

EVA Air

Qantas Airways

STARLUX Airlines

Lufthansa

Saudi Arabian Airlines

Iberia

Air Canada

Virgin Atlantic

Swiss International Air Lines

Thai Airways

Clasamentul companiilor low-cost la nivel mondial

În topul celor mai bune cinci companii aeriene low-cost au fost incluse AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings și Iberia Express. Marii operatori din Asia continuă să conducă detașat primele locuri, însă companiile europene ocupă mai mult de jumătate din primele zece poziții globale în 2026. Interesant este faptul că transportatori foarte populari precum Ryanair sau Wizz Air nu se află pe primele locuri în clasament.

Cum stau companiile românești în clasament

Nicio companie aviatică din România nu a fost inclusă în clasamentul Skytrax World Airline Awards. Totuși, TAROM a intrat în primele cinci poziții în clasamentul dedicat exclusiv celor mai bune companii aeriene din Europa de Est în 2026.

Topul este format din AirBaltic (Letonia), Air Serbia (Serbia), Georgian Airways (Georgia), Bulgaria Air (Bulgaria) și TAROM (România).

Compania românească a obținut punctaje bune la capitolele punctualitate și ospitalitatea echipajului de bord. De asemenea, experții susțin că la nivel global, dimensiunea redusă a flotei și lipsa zborurilor pe distanțe lungi nu permit companiei să concureze cu marii giganți aviatici.

Ce este Skytrax World Airline Awards

Premiile Skytrax World Airline Awards sunt supranumite „Oscarul Aviației”. Practic, este cel mai faimos clasament din lume, bazat integral pe un sondaj masiv în rândul pasagerilor din peste 100 de țări. Topul evaluează totul, de la curățenia la bord și calitatea mâncării, până la amabilitatea personalului și WiFi-ul din avion.