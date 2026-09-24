Nazare: România, în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA

„România a propus și se află acum în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA, care să reunească Banca de Investiții și Dezvoltare, capital privat american și alte surse de finanțare, cu focus pe energie, infrastructură digitală, minerale critice și alte active strategice ale României”, a declarat Nazare, într-o postare publicată pe Facebook.

Anunțul vine în urma discuțiilor de la New York cu reprezentanții Ben Black, directorul executiv al US International Development Finance Corporation (DFC).

Scopul întâlnirilor este mobilizarea unor volume cât mai mari de investiții private din capital românesc și american.

Cu acest prilej, statul român se află în discuții cu finanțiștii americani încă de anul trecut, atât cu reprezentanții DFC, cât și cu Exim Bank.

„Discuțiile au continuat în marja conferinței Atlantic Council de la Atena, în noiembrie 2025, unde am avut întâlniri atât cu reprezentanții DFC, cât și cu cei ai US EXIM. În această primăvară, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik au avut loc întâlniri cu DFC, atât la nivelul Președintelui Nicușor Dan, cât și la nivel tehnic, între reprezentanții Băncii de Investiții și Dezvoltare și cei ai DFC”, a transmis Nazare.

Capital privat pentru investiții la nivel global

DFC este unul dintre principalele instrumente prin care SUA mobilizează capital privat pentru investiții la nivel global. Cu peste 40 de miliarde de dolari investiți la nivel mondial, instituția finanțează proiecte în energie, infrastructură, minerale critice, tehnologie, telecomunicații și alte sectoare strategice.

„Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite are deja o fundație solidă pe componenta politică și de securitate. În ultimul an am lucrat pentru a consolida și dimensiunea sa economică. Obiectivul este clar: mai mult capital american în România, mai multă tehnologie, mai multe investiții și capacități de producție dezvoltate aici”, a conchis Nazare.

Discuțiile au avut loc în marja vizitei delegației Românei la New York, cu prilejul celei de-a 81-a Adunări Generale a ONU. Delegația a fost condusă de președintele Nicușor Dan.