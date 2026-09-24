Prima pagină » Economic » Nazare: România, în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA

Nazare: România, în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi, că Bucureștiul se află în discuții cu economiști de la Washington, în vederea înființării unui fond investiții România - SUA.
Nazare: România, în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA
Sursă foto: Facebook / Alexandru Nazare
Daiana Rob
24 sept. 2026, 11:27, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România a propus și se află acum în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA, care să reunească Banca de Investiții și Dezvoltare, capital privat american și alte surse de finanțare, cu focus pe energie, infrastructură digitală, minerale critice și alte active strategice ale României”, a declarat Nazare, într-o postare publicată pe Facebook. 

Anunțul vine în urma discuțiilor de la New York cu reprezentanții Ben Black, directorul executiv al  US International Development Finance Corporation (DFC).

Scopul întâlnirilor este mobilizarea unor volume cât mai mari de investiții private din capital românesc și american.

Cu acest prilej, statul român se află în discuții cu finanțiștii americani încă de anul trecut, atât cu reprezentanții DFC, cât și cu Exim Bank.

Discuțiile au continuat în marja conferinței Atlantic Council de la Atena, în noiembrie 2025, unde am avut întâlniri atât cu reprezentanții DFC, cât și cu cei ai US EXIM. În această primăvară, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik au avut loc întâlniri cu DFC, atât la nivelul Președintelui Nicușor Dan, cât și la nivel tehnic, între reprezentanții Băncii de Investiții și Dezvoltare și cei ai DFC”, a transmis Nazare. 

Capital privat pentru investiții la nivel global

DFC este unul dintre principalele instrumente prin care SUA mobilizează capital privat pentru investiții la nivel global. Cu peste 40 de miliarde de dolari investiți la nivel mondial, instituția finanțează proiecte în energie, infrastructură, minerale critice, tehnologie, telecomunicații și alte sectoare strategice.

Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite are deja o fundație solidă pe componenta politică și de securitate. În ultimul an am lucrat pentru a consolida și dimensiunea sa economică. Obiectivul este clar: mai mult capital american în România, mai multă tehnologie, mai multe investiții și capacități de producție dezvoltate aici”, a conchis Nazare. 

Discuțiile au avut loc în marja vizitei delegației Românei la New York, cu prilejul celei de-a 81-a Adunări Generale a ONU. Delegația a fost condusă de președintele Nicușor Dan.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Mugur Mihăescu, caracterizarea personajelor din prima linie a politicii românești. „Bolojan e flexibil ca un stâlp de telegraf”. Ce spune despre Grindeanu, Mureșan sau Fritz
Gandul
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Controverse în jurul proiectului minier de exploatare a magneziului din Mărginimea Sibiului. Investiția de 400 de milioane de euro, primită cu proteste
Libertatea
Data la care se plătesc pensiile în octombrie 2026. Când ajung banii prin Poșta Română și pe card
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia