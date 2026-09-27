Reacția Waldevar Energy la dosarul cu mită de 450.000 de euro: CEO-ul era verificat de un an și jumătate

În contextul informațiilor apărute în ultimele ore în presă privind dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție în care este cercetat Cristian Theodor Dragomir, CEO al Waldevar Energy, compania a transmis o reacție pentru a clarifica poziția sa.

„Waldevar Energy se delimitează categoric de orice act de corupție, fraudă sau altă conduită contrară legii. Integritatea, corectitudinea și respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care Waldevar și-a construit activitatea și dezvoltarea în România și pe piețele internaționale. Aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizație, indiferent de funcție”, se arată în companie.

Potrivit comunicatului de presă, fapta apărută acum în presă a fost identificată și documentată în cadrul anchetei DNA.

„Este important să facem de la început o distincție foarte clară. Fapta de corupție despre care presa a relatat în ultimele ore a fost identificată și documentată în cadrul investigației desfășurate de Direcția Națională Anticorupție, prin mijloacele și procedurile specifice unei anchete penale. Compania nu a participat la presupusa faptă de corupție și nu este beneficiara acesteia”, se arată în comunicatul citat.

Waldevar a început investigația cu aproximativ un an și jumătate în urmă

Cu aproximativ un an și jumătate în urmă, Departamentul de Control Intern al Waldevar a început verificarea activității lui Cristian Theodor Dragomir, după identificarea unor nereguli și suspiciuni privind acțiuni care ar fi putut prejudicia compania.

„Pe măsura avansării verificărilor, compania a identificat elemente pe care a considerat necesar să le documenteze cu asistență juridică specializată. Demersul companiei a avut la bază neregulile identificate prin propriile mecanisme de control și suspiciunile privind posibile fapte săvârșite în detrimentul Waldevar. În urmă verificărilor și cu asistență juridică de specialitate, compania a sesizat organele competente prin instrumentele juridice corespunzătoare și a pus la dispoziția acestora informațiile și documentele relevante. Investigația internă Waldevar și activitățile de urmărire penală desfășurate ulterior de autoritățile competente trebuie, așadar, înțelese distinct. Fapta de corupție prezentată acum în presă a fost identificată și documentată în cadrul anchetei DNA. Waldevar Energy nu cunoaște toate detaliile investigației și, oricum, nu poate dezvălui datele cunoscute având în vedere caracterul nepublic al anchetei penale și respectarea prezumției de nevinovăție”, mai arată DNA.

Conducerea Waldevar: toleranță zero față de corupție și fraudă

„Waldevar a fost construit pe muncă, corectitudine și respectarea legii. Nu vom accepta ca numele companiei și munca oamenilor din Waldevar să fie asociate cu acțiuni individuale contrare acestor principii. În momentul în care mecanismele noastre interne de control au identificat nereguli, am ales calea corectă: verificare, documentare, asistență juridică și sesizarea instituțiilor competente. Waldevar va continua să coopereze deplin cu autoritățile și va pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare. Pentru noi nu există funcție, relație comercială sau interes personal care să fie mai presus de lege. Acțiunile individuale atribuite unui membru al conducerii nu reprezintă valorile, politica sau modul de funcționare al Waldevar Energy. Compania aplică principiul toleranței zero față de corupție, fraudă, prejudicierea companiei și orice altă conduită contrară legii. Waldevar și-a consolidat mecanismele de control intern și de conformitate și va continua să le dezvolte pentru protejarea companiei, angajaților, clienților și partenerilor săi. Waldevar Energy respectă prezumția de nevinovăție. Stabilirea existenței unor infracțiuni și a răspunderii penale individuale aparține exclusiv instanțelor de judecată”, mai arată compania în comunicatul de presă.