Scandal de corupție la Waldevar Energy. CEO-ul companiei, arestat intr-un caz de mita: 450.000 euro. Și un director sloven a fost arestat

Cazul este legat de construirea unui sistem de mari dimensiuni pentru stocarea energiei electrice în baterii, în orașul Gheorgheni, unul dintre proiectele importante de acest tip aflate în dezvoltare în România.

Surse citate în Slovenia, procurorii anticorupție suspectează că omul de afaceri sloven ar fi solicitat, în legătură cu un contract încheiat în urmă cu doar câteva săptămâni, suma de 450.000 de euro, plus TVA.

Banii ar fi fost ascunși în spatele unui contract

Anchetatorii suspectează că cetățeanul sloven ar fi fost ajutat de un angajat al unei companii românești implicate în proiectul de construire a sistemului de stocare a energiei. Potrivit Gândul, presupusul complice român ar fi Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL.

Potrivit anchetei, acesta ar fi insistat pe lângă superiorii săi ca suma solicitată să fie plătită.

Procurorii susțin că suma ar fi urmat să fie disimulată prin intermediul unui contract care, la prima vedere, ar fi avut caracterul unei tranzacții comerciale obișnuite. Cazul a ajuns ulterior în atenția procurorilor anticorupție români.

Investigația vizează modul în care ar fi fost solicitată și justificată plata și presupusa legătură dintre aceasta și proiectul energetic din Gheorgheni.

Ce au decis judecătorii

Cei doi suspecți au fost reținuți vineri seară, după care au fost duși în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, care a dispus arestarea preventivă a ambilor suspecți pentru 30 de zile.

Cine este Gregor Hudohmet

Gregor Hudohmet este inginer electrotehnist și conduce GEN-I Sonce, companie din grupul energetic sloven GEN-I.

Waldevar Energy îl are ca acționar unic pe Leon-Ion Arhire. El controlează firma prin intermediul societății Waldemar Holding unde este singurul acționar, conform datelor platformei ListaFirme.ro.

De asemenea, presa din Slovenia scrie că acesta este un apropiat al premierului Sloveniei, Robert Golob.

Proiectul privind construcția unei baterii de stocare de 220 MWh la Gheorgheni, anunțat în august

GEN-I Sonce a început lucrările de construcție pentru proiectul de stocare a energiei din Gheorgheni, județul Harghita, după semnarea contractului EPC cu WALDEVAR Energy. Investiția viza o baterie cu o capacitate de 55 MW și 220 MWh, fiind cel mai mare proiect al companiei aflat în construcție pe piața românească.

Proiectul Gheorgheni este un sistem independent de stocare a energiei în baterii (BESS), conectat la rețeaua electrică. Potrivit GEN-I Sonce, proiectul are terenul securizat, autorizațiile obținute și drepturile de racordare la rețea.

Sistemul trebuie să permită stocarea energiei produse în perioadele cu producție ridicată din surse regenerabile și livrarea acesteia atunci când cererea și prețurile cresc. Conform unui comunicat transmis în august 2026, bateriile pot genera, de asemenea, venituri din servicii pentru sistemul energetic, precum reglarea frecvenței și echilibrarea rețelei.

„Proiectul Gheorgheni reprezintă o etapă importantă pentru GEN-I Sonce și pentru strategia noastră de dezvoltare a unor proiecte energetice avansate în regiune. (…) Acest proiect ne permite să stabilim un model de implementare testat și scalabil, care va constitui baza pentru dezvoltarea unui al doilea și al treilea proiect similar”, declara, atunci, Gregor Hudohmet, CEO al GEN-I Sonce.

Contractul de construcție a fost semnat de Gregor Hudohmet și Cristian Dragomir, CEO al WALDEVAR Energy. Compania românească va asigura serviciile de inginerie, achiziții și construcție (EPC).

WALDEVAR Energy susține că are proiecte finalizate de peste 3,5 GW, realizate cu propriile echipe și echipamente.

GEN-I Sonce precizează că proiectul de la Gheorgheni face parte din strategia sa de dezvoltare a infrastructurii energetice în Europa de Sud-Est și reprezintă un model pentru viitoare investiții similare. GEN-I Group operează în 27 de țări și combină activitățile de dezvoltare a proiectelor energetice cu tranzacționarea energiei și serviciile de flexibilitate.

Compania implicată în proiect nu a oferit încă explicații

Potrivit ProTV, reprezentanții companiei au transmis că își vor prezenta punctul de vedere după ce vor avea mai multe informații despre cazul investigat de autorități.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie verificate pe parcursul procedurilor judiciare. Cei doi suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.