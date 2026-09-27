România, aproape de vârful clasamentului european al scumpirilor la alimente. Ce arată datele din ultimii cinci ani

Scumpiri puternice la alimente în Europa

Euronews Business compară creșterile prețurilor alimentelor și modificările salariului minim din ultimii cinci ani în 26 de țări europene, pentru a vedea unde angajații cu cele mai mici salarii își permit să cumpere mai multe alimente decât în 2021.

Prețurile alimentelor au crescut puternic în Europa în ultimii cinci ani, însă salariile minime au crescut și mai repede în majoritatea celor 26 de țări analizate de Euronews Business.

Malta este una dintre excepții. Un angajat plătit cu salariul minim de acolo poate cumpăra cu aproximativ 6% mai puține alimente cu salariul său brut decât putea cumpăra în urmă cu cinci ani, în ciuda creșterii salariilor. Angajații plătiți cu salariul minim din Spania și Franța au pierdut, de asemenea, teren.

România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

Prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 34% în întreaga UE între august 2021 și august 2026, potrivit Eurostat. Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere din blocul comunitar, de 57%, urmată de Bulgaria (54%) și România (53%). Cipru a avut cea mai mică creștere, de 21%.

În grupul mai larg format din 35 de țări europene, Elveția a înregistrat cea mai mică creștere, de 5%.

Turcia a fost o excepție: prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 752% în aceeași perioadă.

Creșterea excepțională din Turcia reflectă ani de inflație ridicată, alimentată parțial de o scădere puternică a lirei, care a dus la creșterea costurilor bunurilor și materiilor prime importate. Declinul lirei a fost determinat parțial de o serie de reduceri ale dobânzilor care au început în 2021, chiar în timp ce inflația creștea. Dobânzile mai mici au făcut moneda mai puțin atractivă pentru deținere, sporind presiunile asupra valorii sale. Turcia a inversat această politică în 2023 și a majorat puternic dobânzile, însă prețurile au continuat să crească.

Războiul din Ucraina a amplificat presiunile asupra prețurilor

În întreaga UE, prețurile alimentelor erau deja în creștere înainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022. Războiul a amplificat presiunile prin creșterea costurilor energiei, îngrășămintelor și transportului, precum și prin perturbarea piețelor agricole. Aceste costuri s-au reflectat în prețurile din supermarketuri.

În rândul celor mai mari economii ale UE, prețurile alimentelor au crescut cu 25% în Franța, 30% în Italia, 34% în Germania și 35% în Spania între august 2021 și august 2026.

Salariile minime brute lunare au crescut, de asemenea, în aceeași perioadă în multe dintre țările europene cu un salariu minim stabilit prin lege.

Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere din UE, de 93%, în timp ce salariul minim a crescut cu 46% în Germania, 29% în Spania și 20% în Franța. Aceste modificări sunt măsurate în monedele naționale.

Turcia conduce și la creșterea salariului minim

Turcia a înregistrat cea mai mare creștere dintre țările comparate, de 823% în cinci ani. Salariile minime s-au mai mult decât dublat și în Serbia (103%) și Muntenegru (102%).

Dar salariile mai mari nu înseamnă neapărat că angajații își permit să cumpere mai multe alimente. Comparația măsoară cât de multe alimente putea cumpăra un salariu minim brut lunar în august 2021 și august 2026. Nu arată câți bani le rămâneau angajaților pentru cumpărături după plata taxelor, chiriei și a altor cheltuieli.

Simpla scădere a creșterii prețurilor alimentelor din creșterea salariului minim poate fi înșelătoare, mai ales atunci când inflația este ridicată, ca în Turcia. Compararea cantității de alimente pe care salariul o putea cumpăra în fiecare moment oferă o imagine mai clară.

În trei țări, puterea de cumpărare a scăzut

În trei dintre cele 26 de țări comparate, angajații plătiți cu salariul minim și-au pierdut puterea de cumpărare atunci când aceasta este măsurată în raport cu prețurile alimentelor.

Malta a înregistrat cea mai mare scădere, de 6%. Un angajat plătit cu salariul minim care putea cumpăra 100 de coșuri de alimente în august 2021 putea cumpăra doar 94 în august 2026. Spania și Franța au urmat, cu scăderi de 5%, respectiv 4%.

România, printre țările unde puterea de cumpărare a crescut

Serbia și Muntenegru au înregistrat cele mai mari creșteri ale cantității de alimente pe care le putea cumpăra un salariu minim, de 37%. Un angajat plătit cu salariul minim care putea cumpăra 100 de coșuri de alimente în august 2021 putea cumpăra 137 în august 2026.

Croația, Albania, România, Ungaria, Bulgaria și Lituania au înregistrat, de asemenea, creșteri de peste 20%.

Puterea de cumpărare în raport cu alimentele a crescut cu 10% în Irlanda, 9% în Germania, 7% în Grecia, 6% în Belgia și Țările de Jos și cu 3% în Portugalia.