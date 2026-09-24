Pensie de rege cu 600 de dolari pe lună. Cele patru orașe din Asia unde banii se înmulțesc

Doar aproximativ șase din zece americani au un cont de economii pentru pensie, potrivit Investopedia. De aceea, tot mai mulți caută în străinătate un trai confortabil și ieftin. Țările asiatice ocupă opt dintre primele zece locuri la accesibilitate

Penang, Malaezia

Statul malaezian are aproximativ 1,75 milioane de locuitori, iar engleza este larg vorbită. Un apartament cu trei dormitoare, într-un bloc modern cu facilități de lux, costă circa 800 de dolari pe lună. O masă tipică depășește rar 5 dolari, iar un cuplu cheltuie aproximativ 200 de dolari lunar pe alimente.

Hoi An, Vietnam

Vechiul oraș-port are plaje frumoase, arhitectură istorică și o comunitate de expați în creștere. Chiria unei case mici este de circa 500 de dolari pe lună. Pentru tratamente de specialitate, mulți expați preferă totuși clinicile din Bangkok.

Dumaguete, Filipine

Localnicii îl numesc „Orașul oamenilor blânzi”.

Guvernul filipinez l-a inclus printre cele cinci zone vizate drept centre de pensionare, ceea ce a îmbunătățit serviciile medicale locale. O locuință modernă costă între 400 și 500 de dolari lunar. Două persoane pot lua cina la un restaurant bun cu aproximativ 10 dolari, inclusiv băuturile.

Chiang Rai, Thailanda

Orașul din nordul Thailandei are sub 100.000 de locuitori și temperaturi mai scăzute decât restul țării. Expații îl aleg ca alternativă liniștită la aglomeratul Chiang Mai. Printre atracții se numără Templul Alb, o operă de artă budistă contemporană. Un trai confortabil costă în medie 600 de dolari pe lună.

Ce trebuie verificat înainte de mutare

Pensionarii trebuie să cunoască regulile de viză și de ședere pe termen lung. Calitatea serviciilor medicale și asigurarea sunt esențiale. În zonele mai puțin turistice, engleza poate fi mai rar vorbită. Unele regiuni au sezoane ploioase intense și chiar taifunuri.