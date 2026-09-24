Mâna din „Familia Addams” a devenit realitate. Robotul care merge singur, apasă taste și mută obiecte

Inginerii de la Soft Robotics Lab din cadrul ETH Zurich au transformat o mână robotică disponibilă comercial într-un dispozitiv mobil, capabil să se deplaseze pe suprafețe diferite fără să fie atașat unui braț robotic, scrie Techxplore. Rezultatul seamănă cu o scenă din filmele „Familia Addams”, însă cercetătorii văd aplicații practice pentru tehnologie, în special în spații înguste sau greu accesibile.

Mâna robotică poate merge fără brațul care o transportă

Mâinile robotice convenționale sunt proiectate în primul rând pentru manipularea obiectelor. Deplasarea lor independentă este mult mai dificilă, deoarece degetele nu au aceeași lungime. O mână asemănătoare celei umane are degete de dimensiuni diferite și un deget mare poziționat în opoziție. Aceste caracteristici sunt utile pentru prinderea obiectelor, dar complică menținerea echilibrului atunci când mâna încearcă să se deplaseze singură.

Testele au fost realizate pe 14 tipuri de suprafețe, atât în interior, cât și în exterior. Mâna s-a deplasat pe covor, pietriș, iarbă și grilaje metalice. Într-un alt experiment, cercetătorii au lăsat robotul să înceapă testul culcat pe una dintre cele două fețe. Din 25 de încercări, acesta a reușit să se ridice și să își recapete poziția de echilibru în 21 de cazuri.

A început să folosească degetele pentru a interacționa cu mediul

Mâna nu se limitează la deplasare. Cercetătorii au testat și capacitatea de a folosi degetele în timp ce își menține echilibrul. Într-un experiment, robotul și-a susținut greutatea pe patru degete și l-a ridicat pe al cincilea pentru a apăsa patru taste direcționale diferite. A indicat corect tasta solicitată în 29 dintre cele 32 de încercări.

Într-un alt test, mâna robotică s-a deplasat până la un obiect de mici dimensiuni și l-a împins pe suprafața unei mese. În 15 teste, obiectul a ajuns la cel mult doi centimetri de poziția stabilită ca țintă. Cercetătorii consideră că o astfel de mobilitate ar putea extinde utilizarea mâinilor robotice în mediile construite pentru oameni.

O mână capabilă să se deplaseze singură nu ar mai depinde în permanență de brațul robotic care o transportă. Astfel, ar putea ajunge în spații înguste în care un robot convențional ar avea dificultăți să opereze. Studiul a fost publicat ca preprint pe platforma arXiv. Rezultatele prezentate reprezintă demonstrații experimentale ale echipei, iar cercetătorii indică dezvoltarea ulterioară a tehnologiei pentru aplicații robotice mai versatile.