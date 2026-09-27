Plan de urgență pe flancul estic al NATO: Cum ar fi evacuați civilii din țările baltice în cazul unei crize majore

Un rol esențial în acest scenariu îl are coridorul Suwałki, una dintre cele mai sensibile zone de pe flancul estic al NATO, potrivit Euronews.

Civili din trei state baltice ar putea fi evacuați prin Polonia

Planul aflat în pregătire ar putea fi utilizat, la nevoie, pentru evacuarea unei părți a populației din Lituania, Letonia și Estonia către Polonia, relatează Euronews.

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania, a anunțat că specialiști din cele două țări analizează deja procedurile care ar trebui aplicate, logistica necesară și capacitatea infrastructurii.

Planul detaliat ar urma să fie elaborat după ce autoritățile poloneze și lituaniene vor ajunge la un acord privind mecanismul comun de intervenție.

Pregătirile au loc în cadrul exercițiilor „Vyčio Skliautas 2026”, începute în Lituania pe 25 septembrie și programate să continue până pe 3 octombrie.

Mii de oficiali și voluntari participă la exerciții

Aproximativ 3.000 de funcționari, membri ai serviciilor de intervenție și reprezentanți ai instituțiilor, administrațiilor locale, companiilor și organizațiilor neguvernamentale participă la exerciții. Lor li se adaugă circa 1.000 de voluntari.

În Lituania a ajuns și o delegație de aproximativ 20 de reprezentanți ai unor instituții poloneze.

Sunt testate sistemele de avertizare a populației, amenajarea punctelor de adunare și înregistrare, transportul civililor și transferarea evacuaților dintr-o regiune în alta.

Autoritățile lituaniene subliniază că exercițiile au caracter preventiv și sunt destinate verificării capacității de reacție în situații de criză, fără să indice existența unei amenințări militare iminente.

Coridorul Suwałki, punct strategic pentru NATO

O atenție specială este acordată coridorului Suwałki, fâșia de teritoriu de la frontiera dintre Polonia și Lituania care asigură legătura terestră dintre statele baltice și ceilalți membri NATO și UE.

Regiunea este deosebit de importantă atât pentru deplasarea forțelor și a echipamentelor militare, cât și pentru transportul civililor în cazul unei situații grave.

„Coridorul Suwałki are o importanță uriașă, atât militară, cât și logistică”, a declarat Vitkauskas.

Polonia pregătește infrastructura pentru primirea evacuaților

Varșovia analizează, la rândul său, modul în care ar putea primi persoane evacuate din statele baltice. Reprezentanți ai Lituaniei și Letoniei au vizitat Polonia în septembrie pentru discuții privind evacuările în masă, protecția civilă și organizarea centrelor de primire și cazare.

Lituania dispune deja de un plan național pentru evacuarea populației în eventualitatea unei amenințări militare sau a unei crize majore. Una dintre principalele rute pornește din Vilnius spre frontiera poloneză.

Autoritățile din voievodatul polonez Podlaskie se pregătesc astfel pentru posibilitatea ca regiunea să devină un coridor de tranzit pentru civilii evacuați din țările baltice.

Pregătirile se înscriu în contextul mai larg al consolidării rezilienței civile pe flancul estic al NATO, din care face parte și țara noastră, pe fondul preocupărilor europene privind capacitatea statelor de a gestiona simultan situații de criză militară și evacuări de amploare.