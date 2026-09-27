Autocar plin cu turiști, răsturnat pe o autostradă din Germania: doi morți și zeci de răniți

Opt persoane au suferit răni grave, iar una dintre ele se afla în stare critică, potrivit informațiilor furnizate de poliție și preluate de Stern. Alte aproximativ 25 de persoane fuseseră raportate inițial cu răni ușoare.

Autocarul a ieșit singur de pe șosea

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 06:00, pe A96, între nodurile rutiere Buchloe-Ost și Landsberg am Lech-West, pe sensul de mers către München.

Din primele informații ale anchetatorilor, autocarul a părăsit carosabilul spre dreapta fără să intre în coliziune cu un alt vehicul. Ulterior s-a răsturnat și a rămas în afara șoselei.

Vehiculul aparținea unei companii italiene, iar la bord se aflau aproximativ 40-50 de persoane. Poliția a precizat că pasagerii erau cetățeni filipinezi. Cele două persoane decedate se aflau în autocar, iar șoferul nu se numără printre victimele care și-au pierdut viața.

Identitatea persoanelor decedate și a celor rănite grav nu fusese făcută publică.

Traseul autocarului ridică semne de întrebare

Potrivit primelor informații, autocarul ar fi avut ca punct de plecare Zürich și ca destinație Milano. Locul accidentului se află însă la distanță considerabilă de ruta directă dintre cele două orașe, vehiculul deplasându-se în direcția München.

Stern notează că în capitala Bavariei se desfășoară în această perioadă Oktoberfest. Autoritățile nu stabiliseră însă dacă grupul de turiști intenționa să facă o oprire la München, însă există posibilitatea ca turiștii să fi dorit să se deplaseze la petrecerea Oktoberfest.

A96, închisă în ambele direcții

La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție. Pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și recuperare, autostrada A96 a fost închisă complet circulației în ambele sensuri.

Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută. Parchetul a solicitat efectuarea unei expertize tehnice pentru a stabili împrejurările în care autocarul a părăsit carosabilul.

„Acum, prioritatea este salvarea și îngrijirea persoanelor care au fost implicate în accident”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției, citată de publicația germană. Aceasta a precizat că este prea devreme pentru concluzii privind cauza tragediei.