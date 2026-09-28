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Trump respinge oferta Iranului pentru o încetare a focului. Petrolul sare peste 107 dolari pe baril

Prețul petrolului a crescut puternic la începutul săptămânii, după ce Donald Trump a respins propunerea Iranului privind o încetare a focului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.
Trump respinge oferta Iranului pentru o încetare a focului. Petrolul sare peste 107 dolari pe baril
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
28 sept. 2026, 09:39, Economic
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Petrolul Brent, referința internațională, a urcat cu peste 3% luni dimineață și a depășit 107 dolari pe baril în tranzacțiile europene. Petrolul american WTI a crescut cu aproape 2%, trecând de 94 de dolari pe baril, scrie Euronews.

Piețele au reacționat la deteriorarea perspectivelor privind reluarea normală a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz. Zona este una dintre principalele rute pentru aprovizionarea globală cu energie. Iranul propusese să redeschidă strâmtoarea în termen de șapte zile, în anumite condiții.

Iranul a propus redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile

Oferta transmisă Washingtonului prevedea încetarea ostilităților și reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian. Teheranul condiționa însă redeschiderea strâmtorii de mai multe măsuri din partea Statelor Unite. Printre acestea se aflau ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene și renunțarea la sancțiunile asupra vânzărilor de petrol.

Iranul cerea și o încetare a focului care să includă Libanul. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a explicat că primele măsuri ar urma să dureze patru sau cinci zile. În a șasea zi, traficul maritim prin Ormuz ar fi fost reluat. În ziua a șaptea ar fi urmat să înceapă negocierile dintre Washington și Teheran. Oferta a avut inițial un efect pozitiv asupra piețelor. Petrolul Brent coborâse vineri cu peste 2%, pe fondul speranțelor privind o posibilă detensionare.

Strâmtoarea Ormuz, văzută în apropiere de Khasab, un mic oraș din nordul Omanului. Imagine ilustrativă. Fotografie de Wen Xinnian/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Trump respinge oferta, dar lasă deschisă calea negocierilor

„Resping oferta lor”, a declarat Trump, referindu-se la propunerea iraniană. Președintele american a spus însă că se așteaptă ca negocierile cu Teheranul să fie reluate. „Vor să facă o înțelegere, dar nu este înțelegerea pe care vreau eu să o fac”, a declarat Trump pentru Axios.

El a adăugat că Iranul „și-a supraestimat poziția”. Potrivit informațiilor citate de Euronews, discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran ar putea fi reluate chiar luni, prin intermediari.

În paralel, tensiunile din regiune continuă să afecteze piețele. Transporturile prin Strâmtoarea Ormuz rămân o problemă centrală pentru aprovizionarea cu energie, iar riscurile s-au extins și în zona Mării Roșii.

Nu doar petrolul a fost afectat

Reacția piețelor nu s-a limitat la petrol. Randamentele obligațiunilor americane au crescut, iar acțiunile asiatice au fost afectate de temerile privind inflația. Randamentul titlurilor americane pe 10 ani a depășit temporar 5,21%, aproape de cel mai ridicat nivel din 2007.

Creșterea costurilor energiei pune din nou presiune asupra inflației și asupra deciziilor Rezervei Federale americane. Potrivit CME FedWatch, la momentul relatării, piețele evaluau la peste 65% probabilitatea unei a doua majorări consecutive a dobânzii de politică monetară. Aurul a scăzut cu peste 2%, până la aproximativ 4.220 de dolari pe uncie.

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