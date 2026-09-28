Teheranul declară că este pe deplin pregătit pentru război, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Iranul este „pe deplin pregătit” pentru eventualitatea reluării războiului cu Statele Unite, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, în contextul în care tensiunile din Strâmtoarea Ormuz s-au intensificat după respingerea de către Washington a unei foi de parcurs propuse de Teheran pentru redeschiderea căii maritime strategice, relatează AlJazeera.

Araghchi a făcut declarația după ce administrația președintelui Donald Trump a respins planul iranian, care prevedea o perioadă de șapte zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Trump e încrezător că „SUA vor câștiga războiul foarte curând”

De partea americană, Donald Trump a declarat că se așteaptă ca Washingtonul și Teheranul să poarte noi discuții în această săptămână.

Președintele american a afirmat, totodată, că Statele Unite vor câștiga războiul „foarte curând”.

Tensiunile au crescut și după ce Iranul a susținut că forțele sale au confiscat o dronă subacvatică americană avansată în Strâmtoarea Ormuz.

Armata Statelor Unite a respins însă această afirmație.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct strategic major pentru transporturile energetice mondiale, iar orice escaladare în zonă poate afecta livrările de petrol și prețurile de pe piețele internaționale.

Cinci persoane, arestate în apropierea unei baze aeriene britanice

În Regatul Unit, cinci bărbați au fost arestați în apropierea unei baze aeriene utilizate de Statele Unite în operațiunile împotriva Iranului.

Cei cinci sunt suspectați de infracțiuni privind explozibili și de fapte încadrate drept infracțiuni de „terorism”.

Autoritățile britanice nu au oferit, în informațiile disponibile, detalii suplimentare privind natura amenințării sau eventualele legături ale suspecților cu situația din Orientul Mijlociu.

Fum observat în sudul Libanului după relatări privind un atac israelian

Între timp, tensiunile regionale se resimt și în sudul Libanului.

Imagini verificate de Al Jazeera au surprins o coloană densă de fum ridicându-se în zonă, după relatări privind un atac aerian israelian.

Potrivit unor surse locale, atacul ar fi avut loc între localitățile Tibnin și Haris, în districtul Bint Jbeil. Nu există, deocamdată, informații confirmate privind amploarea pagubelor sau eventuale victime.

Armata israeliană continuă să ocupe aproximativ 6% din teritoriul din sudul Libanului și a refuzat să se retragă, în pofida unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite.

Evoluțiile din Iran, Strâmtoarea Ormuz și sudul Libanului au loc pe fondul unor tensiuni regionale persistente, în timp ce Washingtonul și Teheranul lasă deschisă posibilitatea unor noi discuții diplomatice în această săptămână.