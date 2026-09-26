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Trump respinge cea mai recentă propunere a Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că respinge cea mai recentă propunere a Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, calificând-o drept „inacceptabilă”.
Trump respinge cea mai recentă propunere a Iranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Sursă foto: Hepta
Laura Buciu
26 sept. 2026, 18:18, Știri externe
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„Le resping propunerea”, a spus Trump când a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre planul Iranului, care promite o redeschidere rapidă a strâmtorii și reluarea discuțiilor privind programul nuclear al Teheranului, în schimbul ridicării de către Statele Unite a blocadei navale și a încetării altor sancțiuni economice, scrie CNN.

„Vor să încheie un acord prin care să redeschidă imediat strâmtoarea, pentru că pierd teren masiv”, a adăugat el. „Vor să facă o înțelegere și cred că e în regulă. Și mie îmi place să închei acorduri, dar acel acord nu ar fi acceptabil”.

Propunerea, transmisă SUA prin intermediul unor mediatori la începutul acestei săptămâni, prevede ca Statele Unite să îndeplinească anumite condiții în termen de șapte zile pentru a relua discuțiile și a redeschide strâmtoarea, a declarat anterior ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.

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