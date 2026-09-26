Papa Leon al XIV-lea a adunat 700.000 de oameni pe Champs-Élysées. Slujbă istorică într-o Franță tot mai secularizată

700.000 de oameni la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea

Vaticanul a estimat că 700.000 de persoane au participat la slujbă, mai mult decât cele 600.000 care se înregistraseră în avans, potrivit CBS News. Numărul mare de participanți a evidențiat influența pe care Biserica o păstrează în Franța, în pofida scăderii puternice a participării la slujbe în ultimele decenii și a tendințelor de secularizare care au golit bisericile din Europa.

În timpul discursului său, Leon al XIV-lea i-a încurajat pe participanții din Franța, o țară în mare parte secularizată, „să construiască o națiune reînnoită pe rădăcini hrănite de credință”.

Deși un dispozitiv masiv de securitate a blocat traficul rutier în centrul Parisului, atmosfera a fost una de sărbătoare și a atras oameni de mai multe religii, dar și persoane fără credință. Entuziasmul a cuprins mai multe generații. Zeci de bebeluși și copii mici au fost aduși din mulțime pentru ca Papa să-i mângâie pe cap în timp ce trecea încet pe lângă ei în papamobil.

„Mesajul Papei Leon merge mult dincolo de oamenii catolici; el vorbește despre justiție socială, de exemplu”, a declarat Leontine Joseph, în vârstă de 42 de ani, o catolică ferventă care a venit alături de două prietene de origine marocană, crescute într-o cultură musulmană.

Papa Leon a încercat să-i încurajeze pe catolicii francezi să-și păstreze credința „chiar și printre spini”, într-o lume secularizată, în timpul vizitei sale de patru zile.

Vizita continuă cu rugăciunea Papei la sanctuarul catolic de la Lourdes.

Numărul adulților botezați în Franța a crescut

Numărul adulților botezați în Franța în fiecare an s-a triplat din 2016, ajungând la 13.000 în acest an. Statisticile și experții avertizează însă că această creștere, înregistrată și în Spania secularizată, nu contracarează tendința generațională generală: copiii catolicilor francezi practicanți nu mai merg la slujbe și nu-și mai botează copiii în aceeași măsură.

În 1980, în Franța au avut loc 513.000 de botezuri. În 2024, numărul acestora a fost de 186.000.

Numai în perioada Paștelui din acest an, potrivit episcopilor francezi, peste 21.000 de adulți și adolescenți au fost botezați, a relatat corespondentul CBS News Chris Livesay. Potrivit acestuia, numărul a reprezentat o creștere semnificativă față de anul precedent.

Mulțimile care au umplut centrul Parisului și entuziasmul lor au rivalizat cu alte momente colective, dar nereligioase, de sărbătoare din ultimele decenii. Mulțimi uriașe s-au adunat pe Champs-Élysées când Franța a câștigat Cupa Mondială la fotbal în 1998 și din nou în 2018.

O slujbă religioasă într-o Franță secularizată

Concorde et Fraternité. La France est fière d’accueillir le Pape Léon XIV et cette messe monumentale au cœur de Paris. pic.twitter.com/qAs3kRHkWZ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 26, 2026

Alegerea Pieței Concorde pentru slujba de sâmbătă a fost una semnificativă.

Organizatorii au declarat că au ales acest loc deoarece era singura zonă din centrul Parisului care putea găzdui sutele de mii de oameni așteptați. Săptămâna trecută, organizatorii au extins spațiul destinat mulțimii, deoarece estimau o participare și mai mare.

Alegerea locului a fost însă criticată de susținători fermi ai secularismului, care susțin că piața reprezintă Republica și că alte locuri, precum Les Invalides, ar fi fost mai potrivite. Papa Benedict al XVI-lea a celebrat acolo o slujbă în fața a 240.000 de oameni în 2008.

Franța este o țară tradițional catolică, dar respectă o formă strictă de secularism în viața publică, bazată pe legea din 1905 privind separarea Bisericii de stat.

Mulți dintre cei prezenți sâmbătă nu s-au identificat drept catolici, dar au venit pentru a asculta mesajul Papei.

Place de la Concorde, simbol al Republicii Franceze

Place de la Concorde a fost amenajată la sfârșitul secolului al XVIII-lea și s-a numărat printre principalele locuri de execuție din timpul Revoluției Franceze. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta au fost ghilotinați aici.

Pentru mulți francezi, piața reprezintă Republica. Președinții francezi sărbătoresc în mod tradițional aici Ziua Bastiliei.