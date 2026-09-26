Papa Leon al XIV-lea a intrat în Notre-Dame renăscută din cenușă. 300.000 de oameni l-au întâmpinat la Paris

Vizita a avut loc vineri, 25 septembrie, în prima zi a călătoriei Papei în Franța. Potrivit Vatican News, aproximativ 300.000 de persoane s-au aflat de-a lungul străzilor și bulevardelor din apropierea Senei pentru a saluta trecerea Suveranului Pontif în papamobil.

Clopotele bisericilor din Paris au răsunat în timpul deplasării sale prin capitala Franței.

Mii de credincioși la Notre-Dame

Alte aproximativ 8.000 de persoane s-au aflat în interiorul și în fața catedralei. Mulți dintre credincioși veniseră încă de dimineață și au așteptat ore întregi în spatele barierelor de securitate.

Intrarea Papei în Notre-Dame a fost însoțită de muzică de orgă, cântece și aplauzele credincioșilor. Instrumentul monumental al catedralei are peste 7.000 de tuburi.

Leon al XIV-lea a fost însoțit în timpul vizitei de arhiepiscopul mitropolit al Parisului, Laurent Ulrich. La intrarea în catedrală, rectorul-arciprete Olivier Ribadeau-Dumas l-a întâmpinat și i-a oferit crucea și apa sfințită pentru ritualul de aspersiune.

Suveranul Pontif s-a retras apoi pentru un scurt moment de reculegere în Capela Sfântului Sacrament.

Papa a venerat Coroana de Spini

Unul dintre momentele centrale ale vizitei a avut loc în capela unde este păstrată Coroana de Spini, venerată în tradiția creștină drept coroana purtată de Iisus în timpul Patimilor.

Papa Leon al XIV-lea a sărutat relicva, care a fost apoi așezată din nou în relicvariul său.

Vizita a continuat cu celebrarea solemnă a Vecerniei, alături de episcopi, preoți, diaconi, persoane consacrate și seminariști. Rugăciunile și imnurile au fost interpretate de cor și de credincioșii prezenți în catedrală.

În omilia sa, Papa a vorbit despre reconstrucția Notre-Dame și a prezentat procesul prin care monumentul a fost readus la viață drept un posibil model de participare și primire.

La încheierea Vecerniei, Leon al XIV-lea s-a apropiat de un grup de persoane bolnave aflate în scaune cu rotile și le-a oferit binecuvântarea.

Notre-Dame, la șapte ani după incendiul devastator

Vizita are loc la șapte ani după incendiul din aprilie 2019, care a provocat distrugeri majore în catedrală și a declanșat unul dintre cele mai ample proiecte de restaurare a unui monument european.

Notre-Dame a fost redeschisă în decembrie 2024, iar vizita lui Leon al XIV-lea este prima a unui Papă în interiorul edificiului după restaurare.

Urmele lucrărilor sunt încă vizibile în anumite zone, unde se mai află macarale și schele, în timp ce elementele emblematice ale catedralei, inclusiv turnurile sale de 69 de metri, domină din nou peisajul parizian.

După slujbă, Papa a ieșit din nou în fața catedralei pentru a-i saluta pe credincioși. Vizita s-a încheiat cu intonarea rugăciunii „Salve Regina”, în fața statuii Fecioarei Maria.

Momentul de la Notre-Dame face parte din călătoria apostolică a Papei Leon al XIV-lea în Franța, programul incluzând și întâlniri la Paris, precum și o deplasare la Lourdes.