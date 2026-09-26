Decizie importantă la NASA. Doi astronauți din misiunea istorică Artemis II schimbă direcția

Vor continua să lucreze cu echipele NASA

Glover și Wiseman trec în septembrie la statutul de emerit în cadrul Centrului Spațial Johnson al NASA din Houston, potrivit ScienceDaily. Programul le permite angajaților cu experiență să rămână implicați în activitatea agenției și să ofere consultanță, pregătire și mentorat angajaților actuali.

Administratorul NASA Jared Isaacman a declarat că cei doi vor continua să împărtășească experiența acumulată în timpul Artemis II cu astronauții, controlorii de zbor și inginerii care pregătesc Artemis III și misiunile următoare.

Glover va transmite echipelor NASA experiența sa legată de nava Orion și de sistemele acesteia, în timp ce Wiseman va continua să contribuie cu lecțiile acumulate în cariera sa de astronaut.

„Pe măsură ce intru în acest nou rol, NASA și zborurile spațiale rămân o parte importantă a parcursului meu de serviciu. Sunt încântat să continui să-mi susțin colegii și să-i încurajez în timp ce se îndreaptă spre Lună. Împreună, vom continua să depășim limitele și să inspirăm următorul salt uriaș”, a declarat Glover.

Experiența Artemis II, importantă pentru următoarele misiuni

Glover și Wiseman au fost doi dintre cei patru astronauți ai Artemis II, prima misiune cu echipaj lansată cu racheta SLS a NASA și care a transportat astronauți la bordul navei Orion în jurul Lunii.

Cei doi au zburat alături de Christina Koch și astronautul Agenției Spațiale Canadiene Jeremy Hansen într-o misiune de 10 zile. Echipajul a revenit pe Pământ pe 10 aprilie, după ce a devenit primul grup de oameni din ultimii peste 50 de ani care a călătorit pe orbita Lunii. În timpul misiunii, astronauții au ajuns mai departe în spațiu decât orice alt om înaintea lor.

Experiența acumulată în timpul Artemis II va fi folosită în pregătirile pentru Artemis III și pentru următoarele etape ale programului lunar al NASA.

Artemis III va testa, între altele, capacitățile de întâlnire și andocare dintre Orion și sistemele comerciale de aselenizare cu echipaj uman.