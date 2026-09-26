„Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici, nicio problemă”. Premierul Ungariei, atacat cu ouă la un miting unde anunța noi măsuri dure

Magyar s-a adresat susținătorilor săi în Piața Kossuth din Szolnok, sâmbătă, aceasta fiind a treia oprire din noul său turneu național, după evenimentele din Veszprém și Pécs, potrivit Daily News Hungary. Turneul ar urma să ajungă în 15 orașe din provincie înainte de a se încheia la Budapesta.

Taxa pe avere ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie

Una dintre cele mai clare promisiuni ale lui Magyar a vizat taxa pe avere, care ar urma să îi vizeze pe cei care dețin active în valoare de peste un miliard de forinți. Premierul a declarat că măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie, descriind-o drept una dintre cele mai importante și mai susținute promisiuni electorale ale partidului Tisza.

El a acuzat presa pro-Fidesz că a lansat o nouă campanie împotriva taxei și a susținut că criticile vin din partea celor care dețin cele mai mari averi. Magyar a făcut, de asemenea, o referire sarcastică la miliardarul Lőrinc Mészáros și soția acestuia, Andrea Várkonyi, insistând că guvernul intenționează să introducă măsura așa cum a promis.

Recuperarea activelor și reforma constituțională

O altă parte importantă a discursului, care a durat două ore, s-a concentrat pe recuperarea activelor publice despre care Magyar susține că au fost pierdute în timpul guvernelor precedente.

Magyar le-a transmis celor care ar putea fi considerați în cele din urmă responsabili pentru prejudicierea financiară a statului că rambursarea banilor ar putea fi considerată o circumstanță atenuantă în dreptul penal.

„Ei cunosc numărul de cont al Trezoreriei de Stat a Ungariei și așteptăm transferul”.

El și-a reînnoit, de asemenea, criticile la adresa sistemului de urmărire penală din Ungaria, acuzând procurorii că au privit pasiv în timp ce țara era, în cuvintele sale, „jefuită ca în timpul invaziei mongole”.

Magyar a repetat și că va începe un proces constituțional mai amplu și a criticat sistemul administrativ la nivel județean moștenit de la guvernele Orbán. El a susținut că adunările județene au funcționat prea des ca centre de recompensare politică, promovând persoane loiale în locul profesioniștilor calificați, și a afirmat că sistemul a fost folosit și pentru a menține primarii sub presiune politică.

El a spus că guvernul său dorește să înlocuiască ceea ce a descris drept o structură „feudală” cu o administrație mai profesionistă.

Un ou a fost aruncat spre Magyar în timpul discursului

Evenimentul a fost perturbat la scurt timp după ce Magyar și-a început discursul. Potrivit Index, premierul vorbea despre recenta sa audiență privată la Papa Leon al XIV-lea când gărzile sale de corp au apărut brusc în spatele lui, după ce un obiect a fost aruncat spre scenă. Transmisiunea live nu a arătat inițial clar despre ce obiect era vorba, iar Magyar a părut să creadă mai întâi că fusese aruncată o băutură.

Magyar și-a întrerupt discursul și s-a adresat celor responsabili

„Aș vrea să le cer trolilor Fidesz să nu mai arunce cu băuturi, pentru că aici sunt mulți civili și nu cred că vreunul dintre compatrioții noștri în vârstă sau vreun copil merită să fie stropit cu apă sau bere. Dacă vreți să o turnați pe mine, veniți aici, nicio problemă”.

A încercat apoi să își continue discursul, deși mai multe strigăte din mulțime l-au întrerupt în mod repetat. Ulterior s-a aflat că un ou fusese aruncat spre premier.

După ce deputata Tisza Andrea Rost s-a adresat publicului, Magyar a revenit pe scenă și a vorbit mai pe larg despre incident. El a spus că susținătorii Tisza nu au mers la evenimentele politice ale adversarilor în timpul campaniei electorale pentru a huidui vorbitorii sau a arunca cu ouă și a susținut că cei care i-au perturbat evenimentul acționează din cauza frustrării politice.

Magyar le-a cerut susținătorilor să nu fie furioși pe aceștia, susținând că unii dintre foștii alegători Fidesz se confruntă cu pierderea unei comunități politice și a unor lideri în care au avut anterior încredere.

Imaginile filmate de Kontroll la fața locului au arătat polițiști în civil reținându-l pe bărbatul suspectat că a încercat să îl lovească pe Magyar cu un ou. Bărbatul le-ar fi spus jurnaliștilor că regretă că nu l-a nimerit pe premier în cap. El s-a opus polițiștilor în momentul în care aceștia au încercat să îl rețină și, în cele din urmă, a fost pus la pământ.