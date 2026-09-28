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Columbia: Un lider de gherilă, implicat în asasinarea senatorului Uribe, a fost ucis de forțele de ordine

Președintele Columbiei, Abelardo De La Espriella, a anunțat duminică că un lider al unei facțiuni din cadrul Forțelor Armate Revoluționare din Columbia a fost eliminat în urma intervenției forțelor de ordine. Acesta era acuzat de finanțarea asasinării senatorului Uribe în cursul anului trecut.
Columbia: Un lider de gherilă, implicat în asasinarea senatorului Uribe, a fost ucis de forțele de ordine
Sursa foto: IStock
Radu Mocanu
28 sept. 2026, 07:43, Știri externe
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„Bărbatul poreclit „Robinson Gutiérrez”, considerat principalul lider politic și financiar al facțiunii „Teofilo Forero Castro”, a fost ucis”, a anunțat președintele columbian, citat de AFP

Acțiunea forțelor guvernamentale a avut loc în departamentul Huila, situat în sudul țării. 

„Acest criminal este implicat în asasinarea lui Miguel Uribe Turbay. Voi continua să cer să se stabilească adevărul deplin despre această crimă. Vom face dreptate pentru Miguel Uribe”, a mai transmis liderul de la Bogota. 

O familie marcată de violențe

Miguel Uribe, senator în vârstă de 39 de ani și candidat la președinție, a fost împușcat pe 7 iunie 2025 în timpul unui eveniment electoral. Acesta a încetat din viață în urma rănilor suferite după două luni. 

Acesta provine dintr-o familie proeminentă din Columbia. Tatăl său a fost om de afaceri și lider sindical. Mama sa, jurnalista Diana Turbay, a fost răpită în 1990 de un grup armat sub comanda fostului lider al cartelului Pablo Escobar. Ea a fost ucisă în timpul unei operaţiuni de salvare în 1991. 

Desfășurarea anchetei

Autoritățile columbiene i-au identificat pe Ivan Marquez, fostul număr doi al FARC și lider al unei facțiuni disidente care a reluat lupta armată, și pe omul său de încredere, cunoscut sub numele de „Zarco Aldinever”, drept principalii suspecți din spatele asasinatului. 

Potrivit serviciilor de informații, cei doi suspecți ar fi plecat în Venezuela, țară folosită că un refugiu de grupările infracționale columbiene.  

Până în prezent, nouă persoane au fost arestate în legătură cu acest dosar, printre care și asasinul plătit minor care a tras asupra politicianului.

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