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Bărbat găsit mort într-o centrală termică dezafectată din Târgu Mureș. Suspiciune de electrocutare

Un bărbat a fost găsită decedat într-o centrală termică dezafectată de pe Bulevardul 1848 din Târgu Mureș. Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca victima să fi murit electrocutată.
Bărbat găsit mort într-o centrală termică dezafectată din Târgu Mureș. Suspiciune de electrocutare
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Laura Buciu
27 sept. 2026, 11:12, Social
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Poliția Târgu Mureș a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la faptul că o persoană a fost găsită fără viață în incinta centralei termice.

Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit cadavrul în zona unui panou de siguranțe electrice. Din primele verificări, există suspiciunea că decesul ar fi survenit în urma unei electrocutări.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții.

În paralel, polițiștii desfășoară cercetări pentru identificarea persoanei decedate și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

 

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