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Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian național

O țintă aeriană a pătruns, în noaptea de 26 septembrie, în spațiul aerian național, în apropiere de Chilia Veche. Populația din nordul județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert, iar mai multe aeronave militare au monitorizat situația.
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian național
Sursă foto: Agenția Media a Armatei
Laura Buciu
27 sept. 2026, 07:51, Social
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Au fost ridicate în aer două aeronave F-18 spaniole și un elicopter al Forțelor Aeriene Române.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat, în cursul nopții, o țintă aeriană care evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. La ora 23:32, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Aeronave militare ridicate pentru monitorizare

Pentru supravegherea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Conform semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropierea localității Chilia Veche. Aceasta a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia.

Ulterior, semnalul radar asociat țintei a fost pierdut în zona localității Pardina.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:48.

 

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