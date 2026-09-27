Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian național

Au fost ridicate în aer două aeronave F-18 spaniole și un elicopter al Forțelor Aeriene Române.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat, în cursul nopții, o țintă aeriană care evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. La ora 23:32, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert.

Aeronave militare ridicate pentru monitorizare

Pentru supravegherea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Conform semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropierea localității Chilia Veche. Aceasta a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia.

Ulterior, semnalul radar asociat țintei a fost pierdut în zona localității Pardina.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:48.