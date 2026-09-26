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ANSVSA a suspendat activitatea Palatului Brukenthal Avrig după ce zeci de nuntași au acuzat toxiinfecție alimentară

ANSVSA a realizat un control de urgență, după ce mai multe persoane aflate la o sală de evenimente din orașul Avrig au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Unitatea a fost închisă și a fost aplicată o amendă de 30.000 de lei.
ANSVSA a suspendat activitatea Palatului Brukenthal Avrig după ce zeci de nuntași au acuzat toxiinfecție alimentară
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Alexandra-Valentina DumitruIoana Târziu
27 sept. 2026, 00:22, Social
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UPDATE: ANSVSA a efectuat un control de urgență. Sala a fost închisă și a fost aplicată o amendă de 30.000 de lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul inspectorilor DSVSA Sibiu, informează că au fost demarate verificări de urgență la unitatea implicată.

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În urma verificărilor efectuate și a neconformităților constatate, inspectorii sanitari veterinari ai DSVSA Sibiu au emis Ordonanță de suspendare a activității unității. De asemenea, au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei.

Sancțiunea a fost aplicată pentru deficiențe privind condițiile de igienă, comercializarea și utilizarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, precum și pentru neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor de producție și depozitare.

Totodată, inspectorii DSVSA Sibiu au dispus reținerea oficială a unei cantități de 15,6 kg de produse alimentar. Acestea vor fi trimise către o unitate autorizată de neutralizare.

ANSVSA precizează că, în această etapă, este vorba despre o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Stabilirea cauzei și a eventualei legături dintre produsele alimentare consumate și simptomatologia persoanelor afectate se va realiza după finalizarea investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

UPDATE. 20 de persoane, transportate la spital

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

La fața locului, au fost evaluare medical 30 de persoane (29 de adulți și un minor).

În urma evaluării, sunt transportați la spital 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.

UPDATE. Echipaje din tura de zi au fost consemnate

În aceste momente, SAJ SIBIU intervine în acest moment cu cinci echipaje de tip B.

Potrivit Ambulanța Sibiu, ISU intervine cu echipaje la intervenție. .

Alte trei echipaje din tura de zi au fost consemnate pentru intervenție în caz de nevoie.

Știrea inițială

În aceste momente, 11 persoane acuză simptome și sunt evaluate de echipajele medicale ajunse la fața locului, potrivit ISU Sibiu.

Pentru intervenție au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Misiunea este în desfășurare.

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