Cupluri britanice au pierdut zeci de mii de lire sterline după falimentul unei clinici de fertilizare in vitro

Incidentul a fost descris drept „cel mai mare dezastru la nivel mondial din acest sector”.

Clinica Ovom Care a continuat să încaseze plăți de la pacienți și să administreze tratamente cu doar câteva zile înainte de a-și înceta brusc activitatea. Întrucât mulți pacienți nu plătiseră cu cardul de credit, pentru a evita comisioanele bancare mari de schimb valutar, aceștia au fost informați că nu sunt eligibili pentru rambursare și nu au primit nicio veste privind eventuale despăgubiri.

Reprezentanții investitorilor în Ovom au precizat că cererile de recuperare a sumelor achitate în avans pentru tratamente pot fi depuse la administratorul judiciar, scrie The Independent.

200 de cupluri, cele mai multe britanice

Un cuplu estimează că această experiență nefastă i-a costat peste 30.000 de lire sterline, în timp ce o altă femeie relatează că a fost devastată când a descoperit că plătise pentru trei cicluri de fertilizare in vitro (FIV), deși noul său medic o informase că, cel mai probabil, suferă de endometrioză.

Se știe că cel puțin 38 de pacienți britanici erau clienți ai clinicii în momentul în care aceasta a intrat în insolvență.

Totuși, publicația The Independent a aflat că Ovom avea, probabil, în jur de 200 de clienți, dintre care aproximativ 60% erau cetățeni britanici.

Ce spun reprezentanții Ovom

Directorul executiv al Ovom Care a declarat pentru The Independent că clinica își cere „profund scuze” pacienților pentru suferința provocată, însă cei care plătiseră pentru tratamente de care nu au beneficiat trebuie acum să contacteze administratorii judiciari. Aceasta a sugerat că „o serie de afirmații care circulă în spațiul public nu sunt corecte din punct de vedere factual”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Michelle Haworth, în vârstă de 42 de ani, și soțul ei încercau de ani de zile să aibă un copil. Au ales Ovom Care datorită calității ridicate a medicilor promovate de clinică, dar acum simt că li s-a răpit „singura șansă” de a avea un copil.