Planul Roșu de Intervenție, activat în Sibiu: 11 persoane acuză simptome de toxiinfecție alimentară / 20 de persoane, inclusiv un copil, transportate la spital

UPDATE. 20 de persoane, transportate la spital

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

La fața locului, au fost evaluare medical 30 de persoane (29 de adulți și un minor).

În urma evaluării, sunt transportați la spital 19 adulți și un minor în vârstă de 16 ani.

UPDATE. Echipaje din tura de zi au fost consemnate

În aceste momente, SAJ SIBIU intervine în acest moment cu cinci echipaje de tip B.

Potrivit Ambulanța Sibiu, ISU intervine cu echipaje la intervenție. .

Alte trei echipaje din tura de zi au fost consemnate pentru intervenție în caz de nevoie.

Știrea inițială

În aceste momente, 11 persoane acuză simptome și sunt evaluate de echipajele medicale ajunse la fața locului, potrivit ISU Sibiu.

Pentru intervenție au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, șase ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Misiunea este în desfășurare.