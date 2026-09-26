Studenții cer măsuri concrete pentru burse, transport și protecția tinerilor. Zece propuneri pentru guvernul Mureșan

Burse mai mari și sprijin social

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere majorarea de la 10% la 17,5% a procentului din salariul minim net utilizat la calcularea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială.

Organizația solicită și renunțarea la înghețarea acestui cost, precum și calcularea fondului de burse pentru 12 luni. ANOSR cere, de asemenea, reintroducerea studenților de la taxă între beneficiarii burselor finanțate de la bugetul de stat.

„ANOSR critică caracterul vag pe care îl abordează Programul de guvernare propus”, transmite organizația, care susține că sunt necesare soluții concrete pentru problemele din educație și tineret.

Reducerea de 90% pentru transport

Studenții cer și abrogarea măsurilor care au limitat aplicarea reducerii de 90% pentru transportul feroviar.

Potrivit ANOSR, noul Guvern ar trebui să includă în programul de guvernare măsuri clare pentru revenirea la un sistem de sprijin accesibil studenților.

Funcțiile universitare și cele politice

O altă solicitare vizează incompatibilitatea dintre funcțiile de conducere din universități și funcțiile politice.

ANOSR propune ca rectorii, prorectorii, decanii și persoanele care ocupă alte funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior să nu poată exercita simultan un mandat de deputat sau senator și nici să dețină o funcție de conducere într-un partid politic.

Reguli mai stricte privind etica universitară

Organizația cere și extinderea sancțiunilor pentru abaterile de la normele de etică și deontologie universitară. Printre măsurile propuse se află interzicerea temporară a activităților didactice sau de cercetare, excluderea din proiecte și granturi și posibilitatea suspendării unor membri ai comunității universitare pe durata cercetării unei fapte de către Comisia de etică.

ANOSR propune și sancționarea celor care ajută la ascunderea unor acte de hărțuire, precum și obligarea universităților să asigure consiliere psihologică victimelor abuzului sau hărțuirii.

O nouă lege a tinerilor

În ceea ce privește tinerii, organizația solicită măsuri pentru combaterea abuzurilor de pe piața muncii, inclusiv a remunerației inechitabile și a formelor de exploatare profesională.

ANOSR cere și politici pentru sprijinirea tinerilor antreprenori, inclusiv prin acces la programe de finanțare europeană, precum și adoptarea unei noi legi a tinerilor.

„Cele 10 propuneri înaintate de ANOSR nu reprezintă o listă de doleanțe, ci o îndatorire publică a noului Executiv față de studenți și tineri”, transmite organizația.