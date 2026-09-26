Un avion a aterizat de urgență la Otopeni. Aeronava ar fi lovit o pasăre

Este vorba despre un Boeing 737-800NG TAROM, înmatriculat YR-BGK, care a decolat sâmbătă după-amiază de la Cluj-Napoca spre Antalya, Turcia, efectuând cursa charter RO4477.

Potrivit informațiilor Digi24, aeronava ar fi lovit o pasăre imediat după decolare. Informația privind impactul nu a fost însă confirmată oficial până în acest moment. Avionul a fost redirecționat către București din cauza unei probleme tehnice.

Aeronava a ajuns în siguranță la sol pe Aeroportul Otopeni. Până la acest moment, nu au fost raportate victime.

Pasagerii au fost debarcați din avion și vor continua călătoria spre Antalya cu o altă aeronavă, un Boeing 737-800NG înmatriculat YR-BGJ.

Decolarea noului avion de la București este programată în jurul orei 19:00.

Între timp, urmează să fie verificate eventualele avarii suferite de aeronava YR-BGK și cauzele exacte ale problemei tehnice.