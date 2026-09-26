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Cât timp rămâne alcoolul în organism. Intervalul exact pentru vin, bere și tărie

Un pahar cu vin rămâne în organism 3,5 ore, o bere 2,5 ore, un shot 1,5 ore. Tabelul complet și ce spun medicii despre condusul după alcool.
Cât timp rămâne alcoolul în organism. Intervalul exact pentru vin, bere și tărie
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 14:21, Social
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Un singur pahar cu vin are nevoie de aproximativ trei ore și jumătate ca să dispară din organism, iar cinci pahare, de peste 17 ore.

Calculul aparține unei organizații britanice pentru siguranță rutieră și arată cât ar trebui să aștepte un șofer înainte de a se urca la volan, scrie Blic.

Alcoolul își face efectul în câteva secunde după ce ajunge în organism. Concentrația maximă este atinsă după aproximativ o jumătate de oră.

Toxicologul Radomir Kovačević a explicat că o parte din alcool trebuie mai întâi descompusă în stomac. De aceea, el recomandă o pauză de cel puțin două ore și jumătate înainte de a conduce. Timpul real depinde însă de sex, greutate și metabolism.

Cât trebuie să aștepți, în funcție de băutură

Organizația britanică Road Respect, specializată în siguranță rutieră, a calculat cât ar trebui să aștepți înainte de a conduce. Intervalele cresc odată cu fiecare pahar.

Ce se întâmplă la volan

Profesoara Slavica Vučinić a spus că alcoolul îl face pe șofer mai îndrăzneț și mai puțin atent. Acesta își evaluează superficial capacitatea de a conduce, iar reflexele devin mai lente.

Câmpul vizual se îngustează atât de mult încât șoferul poate rata indicatoarele cu text sau pietonii. Uneori vede dublu și apreciază greșit distanțele. Suportă tot mai greu și farurile mașinilor din sens opus.

Între 6 și 72 de ore în organism

Potrivit medicului Biserka Obradović, alcoolul rămâne în organism între 6 și 72 de ore. În sânge poate fi detectat până la 12 ore, iar în urină între 12 și 24 de ore. În aerul expirat, urmele pot persista până la 24 de ore.

O unitate de alcool este metabolizată în ficat în 90 de minute până la 24 de ore, a adăugat medicul. Cantitatea din organism depinde de cât s-a băut, de ritmul consumului și de cât de repede elimină corpul alcoolul.

Obradović avertizează că nu ar trebui să te urci la volan nici după prima înghițitură. Poți conduce doar după ce alcoolul a părăsit complet organismul.

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