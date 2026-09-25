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Jumătate din urgențele medicale din avion au aceeași cauză banală. Ce spun însoțitorii de zbor

Jumătate dintre urgențele medicale la bord ar avea o cauză banală: pasagerii care nu au mâncat nimic înainte de îmbarcare. Avertismentul vine de la o însoțitoare de bord americană.
Jumătate din urgențele medicale din avion au aceeași cauză banală. Ce spun însoțitorii de zbor
Sursă foto: Emanuel Titus Iliesi / Mediafax Foto
Andreea Tobias
25 sept. 2026, 20:17, Știrile zilei
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Tatiana Laibinis lucrează pentru o companie aeriană. Ea spune că cei mai mulți dintre pasagerii care au leșinat în avion i-au spus același lucru: nu li se mai întâmplase niciodată.

Nutriționiștii consultați de EatingWell confirmă. Ei recomandă o alimentație corectă pe toată durata zilei de călătorie, nu doar înainte de urcarea în avion.

Înfometarea afectează energia, concentrarea și starea de spirit. Îngreunează și adormirea la bord, pentru că organismul cere mâncare. Zilele de călătorie sunt solicitante, chiar și când înseamnă doar câteva ore de stat pe scaun.

Un alt argument ține de ceea ce se găsește la bord. Pasagerul flămând depinde de căruciorul echipajului, cu produse ambalate și sărace în nutrienți.

O masă consistentă înainte de îmbarcare îi dă mai mult control asupra alegerilor, spune o altă nutriționistă.

Mâncarea adusă de acasă este o altă soluție. Însoțitoarea de bord Taylor Stetka atrage atenția că serviciul la bord poate fi anulat. Turbulențele neașteptate pot bloca accesul pasagerilor la mâncare pe toată durata zborului.

Riscul este mai mare pentru anumite categorii. Este vorba despre persoanele cu probleme de glicemie, cu anxietate sau predispuse la rău de zbor. Laibinis spune că astfel de episoade se rezolvă de obicei cu o gustare ușoară și oxigen suplimentar.

Specialiștii recomandă o masă cu proteine, grăsimi sănătoase și fibre, care dă energie de durată. Ormsby sugerează un nivel confortabil de sațietate, fără senzația de prea plin.

Publicația mai enumeră câteva reguli simple

Hidratarea trebuie făcută pe tot parcursul zilei, nu doar când apare senzația de sete. O sticlă reutilizabilă goală poate fi trecută prin control și umplută înainte de îmbarcare.

Mersul pe jos prin terminal ajută circulația. La bord, sunt recomandate mișcări mici din scaun. Toaleta trebuie folosită înainte de decolare, pentru că staționarea pe pistă poate dura.

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