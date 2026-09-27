Prima pagină » Știrile zilei » Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Toți studenții au fost evacuați și mutați

Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Toți studenții au fost evacuați și mutați

Un incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea în Cluj-Napoca, într-un cămin studențesc din Campusul Hașdeu. Toți studenții cazați au fost evacuați și mutați pe timpul nopții în alt cămin.
Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Toți studenții au fost evacuați și mutați
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 05:33, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incendiul s-a produs în căminul 17 din Complexul Studențesc Hașdeu.

Potrivit Consiliului Studenților din UBB, incendiul nu a provocat victime.

Singura zonă afectată grav se află la etajul cinci al căminului, unde se afla camera în care au izbucnit flăcările.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca. Aceștia au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea incendiului.

A fost trimis și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit presei locale, cei aproximativ 200 de studenți cazați s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor.

În urma verificărilor, pompierii au mai găsit 13 studenți în camere. Aceștia au fost evacuați și consultați de echipajele medicale prezente.

Trei dintre aceștia au avut nevoie de administrare de oxigen. Niciunul nu a fost transferat la spital.

O anchetă se va desfășura pentru a afla cauzele producerii incendiului.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
După ce Gândul a publicat Nota care arăta că Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan e scris cu Inteligența Artificială, referința respectivă a dispărut din documentul depus la Parlament. Mureșan: „Nu l-am scris de mână cu pixul”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
Cancan
FOTO. „Ești vedeta deșertului”. Iubita fotbalistului a făcut ravagii cu apariția ei
Prosport
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Libertatea
Poate o simplă analiză de sânge să arate cancerul? Ce trebuie să știi despre hemogramă
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor