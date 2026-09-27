Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Toți studenții au fost evacuați și mutați

Incendiul s-a produs în căminul 17 din Complexul Studențesc Hașdeu.

Potrivit Consiliului Studenților din UBB, incendiul nu a provocat victime.

Singura zonă afectată grav se află la etajul cinci al căminului, unde se afla camera în care au izbucnit flăcările.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca. Aceștia au intervenit cu cinci autospeciale pentru stingerea incendiului.

A fost trimis și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit presei locale, cei aproximativ 200 de studenți cazați s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor.

În urma verificărilor, pompierii au mai găsit 13 studenți în camere. Aceștia au fost evacuați și consultați de echipajele medicale prezente.

Trei dintre aceștia au avut nevoie de administrare de oxigen. Niciunul nu a fost transferat la spital.

O anchetă se va desfășura pentru a afla cauzele producerii incendiului.