Presa franceză recomandă un oraș din România pentru vacanțele de septembrie: patrimoniu, natură și mai puțini turiști

Este evidențiat patrimoniul, împrejurimile verzi și viața culturală a unui oraș din zona Transilvaniei.

Cluj-Napoca, recomandat pentru o vacanță în septembrie

Publicația franceză Nord Littoral a inclus Cluj-Napoca într-un articol dedicat destinațiilor europene potrivite pentru călătorii care caută alternative la locurile afectate de turismul excesiv.

Orașul românesc este prezentat drept o destinație care continuă să fie ferită de fenomenul turismului de masă, chiar dacă atrage vizitatori prin patrimoniul său, dealurile verzi din împrejurimi și oferta culturală.

Septembrie este indicată drept o perioadă favorabilă pentru astfel de călătorii, în condițiile în care sezonul turistic de vârf începe să se încheie în marile destinații europene.

În fruntea unui clasament Skyscanner

Potrivit publicației franceze, Cluj-Napoca s-a clasat pe primul loc într-un clasament realizat de Skyscanner privind destinațiile căutate de călătorii care vor să evite fenomenul de „overtourism” sau supraturism.

Acest fenomen apare atunci când numărul foarte mare de vizitatori pune presiune asupra infrastructurii, serviciilor, mediului și vieții cotidiene a comunităților locale. În ultimii ani, problema a devenit tot mai vizibilă în unele dintre cele mai populare destinații europene.

În acest context, orașele care oferă obiective turistice și activități culturale, dar primesc un flux mai redus de vizitatori decât marile capitale și centre turistice ale continentului, pot deveni alternative pentru călătorii care caută experiențe mai puțin aglomerate.

Patrimoniu, dealuri verzi și viață culturală

În prezentarea făcută Clujului, publicația franceză pune accentul pe trei elemente: patrimoniul orașului, peisajele verzi din împrejurimi și programul cultural care rămâne activ inclusiv după încheierea perioadei de vârf a verii.

Cluj-Napoca este descris astfel ca o opțiune pentru turiștii care nu urmăresc exclusiv destinațiile consacrate ale Europei și preferă să călătorească în afara perioadelor cu cea mai mare presiune turistică.

Recomandarea vine într-un moment în care tot mai multe destinații europene caută soluții pentru gestionarea numărului mare de vizitatori, iar călătoriile în extrasezon sunt promovate ca o alternativă la vacanțele din lunile de vară.