Șase măcelari, puși sub acuzare în Franța după un val de infecții cu E.coli. O fetiță de 11 ani a murit

Suspecții au fost plasați sub control judiciar, a anunțat sâmbătă Parchetul din Paris.

Ancheta încearcă să stabilească traseul cărnii suspectate că s-ar afla la originea contaminărilor și a ajuns inclusiv la o fermă din apropierea orașului Saint-Quentin, potrivit informațiilor publicate de Le Figaro și AFP.

Zece măcelari au fost reținuți inițial

Zece măcelari au fost plasați inițial în custodia poliției în acest dosar, iar șase dintre ei, administratori sau angajați, au fost ulterior puși sub acuzare.

Acuzațiile investigate includ omor din culpă, vătămare corporală din culpă, punerea în pericol a vieții altor persoane, înșelăciune care prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor sau animalelor, tăinuire și sacrificarea ilegală a unui animal în afara unui abator autorizat.

Cei șase au fost plasați sub control judiciar și nu mai au voie să lucreze ca măcelari sau angajați ai unor măcelării. Există însă o excepție pentru activitatea ca salariați în unități comerciale, cu condiția să nu manipuleze carne neambalată. De asemenea, nu au voie să intre în contact cu ceilalți suspecți din dosar.

Ancheta a ajuns la o fermă din apropierea Saint-Quentin

Investigațiile i-au condus pe anchetatori și către o exploatație agricolă din apropierea Saint-Quentin, care între timp a fost închisă.

Potrivit publicației L’Aisne nouvelle, citată de Le Figaro, ferma ar fi vândut aproximativ 50 de oi cu ocazia sărbătorii Eid. Unele animale ar fi fost ulterior sacrificate și tranșate în afara circuitelor reglementate, inclusiv în măcelării sau chiar la domiciliul unor persoane. Aceste aspecte fac parte din investigație și nu reprezintă, în acest stadiu, concluzii judiciare definitive.

O fetiță de 11 ani a murit

Valul de infecții a izbucnit în iunie 2025 în zona Saint-Quentin, din departamentul Aisne. Bilanțul comunicat de procurori a ajuns la 32 de cazuri.

O fetiță de 11 ani, Élise, a murit la 16 iunie 2025 la Spitalul Universitar din Amiens. Mai mulți copii, cu vârste cuprinse între 11 luni și 12 ani, au avut nevoie de îngrijiri în spitalele din Saint-Quentin, Amiens, Lille și Reims.

Autoritățile au dispus atunci închiderea preventivă a șase măcelării, dintre care mai multe erau halal, pe fondul suspiciunilor că îmbolnăvirile ar fi fost legate de consumul de carne. Prefectura din Aisne anunțase existența unei „legături biologice formale” între locul de aprovizionare și contaminarea persoanelor bolnave.

Dosarul a fost preluat de procurorii specializați în sănătate publică

Ancheta a fost transferată de la Parchetul din Saint-Quentin către structura specializată în sănătate publică a Parchetului din Paris, având în vedere numărul victimelor și complexitatea investigațiilor. Judecători de instrucție instrumentează cazul din 7 august 2025, iar mai multe familii ale copiilor afectați au depus plângeri. Părinții fetiței care a murit au fost audiați în septembrie 2025.

Anumite tulpini de E.coli producătoare de toxine Shiga pot provoca intoxicații alimentare. Cele mai multe cazuri se manifestă prin dureri abdominale și diaree, însă, în situații rare, pot apărea complicații severe, în special la copiii mici și persoanele în vârstă.

Infecția poate evolua către sindromul hemolitic-uremic (SHU), care poate provoca insuficiență renală acută și tulburări sanguine grave. Mai mulți dintre copiii afectați în cazul din Aisne au dezvoltat acest sindrom.