Prima pagină » Știri externe » Alertă roșie în Sicilia. Etna închide din nou cerul deasupra aeroportului din Catania

Alertă roșie în Sicilia. Etna închide din nou cerul deasupra aeroportului din Catania

Aeroportul Catania a suspendat sâmbătă toate sosirile până la ora 16:00, după ce vulcanul Etna a aruncat în atmosferă un nor de cenușă de aproximativ 4 kilometri. Pentru aviație este în vigoare alerta roșie, cel mai înalt nivel de avertizare.
Alertă roșie în Sicilia. Etna închide din nou cerul deasupra aeroportului din Catania
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 13:04, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aeroportul Catania a suspendat sâmbătă toate sosirile deocamdată până la ora 16:00.

Operatorul aeroportului a explicat că măsura a fost impusă din cauza cenușii vulcanice, relatează Gulf News.

Erupția afectează spațiul aerian din jurul aeroportului sicilian. Anterior, restricțiile reduseseră capacitatea la patru aterizări pe oră, față de 12 în mod obișnuit. Apoi, sosirile au fost suspendate complet.

Norul de cenușă a ajuns la 4 kilometri

Cenușa a ieșit din craterul de nord-est al Etnei și s-a deplasat spre sud. Coloana a atins aproximativ 4 kilometri înălțime, potrivit măsurătorilor Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

În timpul nopții, Catania a fost lovită și de o furtună puternică. Aceasta a agravat condițiile meteo deja dificile din zonă.

Zboruri deviate spre Palermo, Trapani și Comiso

Cel puțin zece zboruri fuseseră deviate înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Cinci au fost redirecționate spre Palermo, trei spre Trapani și două spre Comiso. Un zbor Volotea programat între Catania și Verona a putut decola de la Comiso.

Alertă roșie pentru aviație

Unitatea de coordonare operațională a aeroportului ar fi închis sectorul C1 al spațiului aerian. De asemenea, ar fi fost impusă o restricție de zero aterizări și zero decolări.

În vigoare este și avertizarea VONA de culoare roșie, cel mai înalt nivel pe o scară cu patru trepte. VONA este buletinul prin care observatoarele vulcanologice avertizează aviația.

Pasagerii care zboară spre sau dinspre Catania sunt sfătuiți să verifice starea zborului la compania aeriană. Verificarea trebuie făcută înainte de plecarea spre aeroport.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trei olimpici de 16 ani, din Oradea, premiați de Eurostat la Competiția Europeană de Statistică. Proiectul lor a desființat cu date concrete prejudecățile despre români
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
Libertatea
Scandal după moartea lui Dolly Parton! A început lupta pentru averea artistei: „Refuzăm să fim intimidați”
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia