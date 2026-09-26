Alertă roșie în Sicilia. Etna închide din nou cerul deasupra aeroportului din Catania

Aeroportul Catania a suspendat sâmbătă toate sosirile deocamdată până la ora 16:00.

Operatorul aeroportului a explicat că măsura a fost impusă din cauza cenușii vulcanice, relatează Gulf News.

🔵 #26settembre Ancora una volta voli sospesi, oggi almeno fino alle 16, all’aeroporto di Catania per l’attività in corso sull’#Etna e l’emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est cheproduce anche una nube eruttiva alta 4 km pic.twitter.com/hMnfVQ5pzo — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 26, 2026

Erupția afectează spațiul aerian din jurul aeroportului sicilian. Anterior, restricțiile reduseseră capacitatea la patru aterizări pe oră, față de 12 în mod obișnuit. Apoi, sosirile au fost suspendate complet.

Norul de cenușă a ajuns la 4 kilometri

Cenușa a ieșit din craterul de nord-est al Etnei și s-a deplasat spre sud. Coloana a atins aproximativ 4 kilometri înălțime, potrivit măsurătorilor Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

În timpul nopții, Catania a fost lovită și de o furtună puternică. Aceasta a agravat condițiile meteo deja dificile din zonă.

Zboruri deviate spre Palermo, Trapani și Comiso

Cel puțin zece zboruri fuseseră deviate înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Cinci au fost redirecționate spre Palermo, trei spre Trapani și două spre Comiso. Un zbor Volotea programat între Catania și Verona a putut decola de la Comiso.

Alertă roșie pentru aviație

Unitatea de coordonare operațională a aeroportului ar fi închis sectorul C1 al spațiului aerian. De asemenea, ar fi fost impusă o restricție de zero aterizări și zero decolări.

În vigoare este și avertizarea VONA de culoare roșie, cel mai înalt nivel pe o scară cu patru trepte. VONA este buletinul prin care observatoarele vulcanologice avertizează aviația.

Pasagerii care zboară spre sau dinspre Catania sunt sfătuiți să verifice starea zborului la compania aeriană. Verificarea trebuie făcută înainte de plecarea spre aeroport.