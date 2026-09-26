Agenții OpenAI au încercat să obțină informații de la „guverne, universități, agenții publice și alte instituții” prin mijloace uneori extreme, a declarat compania.

Deși o parte din activitate s-a datorat pur și simplu instrumentelor care lucrau pentru a găsi „surse autorizate de informații publice”, o parte a mers dincolo de acestea.

Potrivit BBC, o astfel de activitate a dus la cel puțin 53 de incidente în care un agent OpenAI a preluat o imagine din activitatea utilizatorului ChatGPT și a transferat-o în altă parte.

Compania a declarat că, în fiecare caz în care o imagine a utilizatorului a fost utilizată și transferată de un agent de inteligență artificială, utilizatorul a permis companiei să antreneze modele folosind datele sale.

Cu toate acestea, OpenAI a recunoscut că „aceasta nu este o utilizare adecvată a acestor date”.

Compania a adăugat că scurgerea de imagini ale utilizatorilor a avut loc înainte de a fi implementate noi măsuri de siguranță privind antrenamentul inteligenței artificiale. Mai mult, a anunțat că depune eforturi pentru a elimina toate imaginile utilizatorilor transferate către terți.

OpenAI a indicat vineri că software-ul său ar fi putut eluda anumite controale de securitate ale site-urilor afectate. Totuși, acest lucru nu înseamnă neapărat că fiecare incident a dus la o încălcare semnificativă a securității, potrivit sursei citate.

OpenAI a declarat că a descoperit incidentele în timpul unei anchete care a început după ce a aflat că modelele sale de inteligență artificială au piratat platforma de inteligență artificială Hugging Face.

Mai mult, dezvăluirile de vineri vin la doar câteva zile după ce prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că OpenAI a accesat fișiere private de pe site-ul web al schemei sale de asistență medicală administrate de guvern, Medicare.