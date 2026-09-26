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Ar trebui să lași ușa deschisă la baie după duș? Trei reguli de urmat pentru a preveni umezeala și apariția mucegaiului

După duș, majoritatea oamenilor deschid larg ușa băii, pentru a lăsa aburul să iasă cât mai repede posibil. În lunile mai reci, această masă de aer cald se lipește instantaneu de suprafețele mai reci din apartament. Cum să previi umezeala și apariția mucegaiului.
Ar trebui să lași ușa deschisă la baie după duș? Trei reguli de urmat pentru a preveni umezeala și apariția mucegaiului
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 03:16, Life-Inedit
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Când deschizi ușa unei băi pline de aburi, acea umezeală nu dispare ca prin magie, ci se răspândește rapid pe hol, în sufragerie și în dormitor.

Conform Blic, experții subliniază că procedura de după duș trebuie adaptată la echipamentul pe care îl aveți în baie.

Dacă aveți un sistem de ventilație, ușa băii trebuie ținută închisă sau doar puțin întredeschisă în timp ce ventilatorul funcționează. Dacă deschideți ușa, în loc să iasă abur din baie, ventilatorul va începe să atragă aer uscat de pe hol, în timp ce aburul va pătrunde în apartament. Lăsați ventilatorul să funcționeze timp de 15-20 de minute după duș, cu ușa închisă.

Dacă aveți geam la baie, deschideți larg fereastra și țineți ușa băii închisă. În acest fel, împiedicați aburul să intre în apartament și umezeala să se evapore direct în mediul exterior.

Dacă nu aveți nici fereastră, nici ventilator, deschiderea ușii de la baie este inevitabilă. Cu toate acestea, este esențial să deschideți imediat o fereastră în cea mai apropiată cameră sau pe hol, pentru a crea un curent de aer și a forța umezeala să iasă afară, potrivit sursei.

Cum să țineți umezeala și mucegaiul departe

  • Îndepărtați apa de pe gresie și de pe cabină: Folosiți o racletă de cauciuc pentru sticlă imediat după duș. Prin îndepărtarea picăturilor de pe pereți și de pe sticlă, reduceți cantitatea de umiditate din cameră cu până la 70%;
  • Nu lăsați prosoapele ude la grămadă: Un prosop ud șifonat într-o baie închisă este o sursă majoră de mirosuri neplăcute și umezeală. Întindeți-l imediat la uscat;
  • Gândește-te la procentul de umiditate din apartament: Umiditatea ideală a aerului în locuință ar trebui să fie între 40 și 60%. Orice valoare peste aceaste procente favorizează în mod direct dezvoltarea ciupercilor și a acarienilor.

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