Ar trebui să lași ușa deschisă la baie după duș? Trei reguli de urmat pentru a preveni umezeala și apariția mucegaiului

Când deschizi ușa unei băi pline de aburi, acea umezeală nu dispare ca prin magie, ci se răspândește rapid pe hol, în sufragerie și în dormitor.

Conform Blic, experții subliniază că procedura de după duș trebuie adaptată la echipamentul pe care îl aveți în baie.

Dacă aveți un sistem de ventilație, ușa băii trebuie ținută închisă sau doar puțin întredeschisă în timp ce ventilatorul funcționează. Dacă deschideți ușa, în loc să iasă abur din baie, ventilatorul va începe să atragă aer uscat de pe hol, în timp ce aburul va pătrunde în apartament. Lăsați ventilatorul să funcționeze timp de 15-20 de minute după duș, cu ușa închisă.

Dacă aveți geam la baie, deschideți larg fereastra și țineți ușa băii închisă. În acest fel, împiedicați aburul să intre în apartament și umezeala să se evapore direct în mediul exterior.

Dacă nu aveți nici fereastră, nici ventilator, deschiderea ușii de la baie este inevitabilă. Cu toate acestea, este esențial să deschideți imediat o fereastră în cea mai apropiată cameră sau pe hol, pentru a crea un curent de aer și a forța umezeala să iasă afară, potrivit sursei.

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