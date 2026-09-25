„Divorțul în somn”, un trend adoptat de tot mai multe cupluri. Cum îți poate salva relația dormitul separat de partener

Un somn de calitate implică un număr suficient de faze profunde și REM. Faza REM afectează direct starea de spirit, ceea ce se reflectă apoi în calitatea relației.

Lipsa cronică de somn are un efect extrem de negativ asupra cuplului, notează Blic.

Ritmurile diferite de somn, sforăitul, certurile pentru pături sau scrâșnitul dinților noapte de noapte tulbură liniștea partenerului. Somnul este fundamentul sănătății și afectează nivelul de energie, condiția fizică și capacitatea de susținere reciprocă.

Un coșmar creează iritabilitate și probleme de comunicare, iar în cele mai grave cazuri crește drastic riscul unei despărțiri.

În timp ce unii se tem de distanțarea emoțională, experții susțin contrariul. Totul depinde de modul în care cuplul își petrece timpul în afara dormitorului, explică Martin Bachmann, consilier de cuplu.

„În timpul zilei, cuplul ar trebui să funcționeze ca o echipă. Să se ocupe de treburile casnice, să organizeze petreceri pentru copii și să planifice vacanțe. Seara, în schimb, este momentul pentru a ne relaxa și a rezuma împreună ziua, cu mesajul «Am avut din nou o zi minunată!»”, explică el.

Paturile separate nu duc la o relație rece, ci la un somn mai bun și la armonie. Avantajele modelului „divorțului în somn” sunt clare: odihnă mai bună, mai puține certuri și o dorință mai mare de apropiere.

Într-o societate care apreciază din ce în ce mai mult grija pentru propria sănătate, este firesc ca somnul de calitate să fie pus în prim-plan.

„Divorțul din cauza somnului” nu este un semn că relația este sortită eșecului. În schimb, este o abordare modernă și matură a parteneriatului, potrivit sursei citate.

Pentru cuplurile care nu au condițiile pentru camere separate, o alternativă excelentă sunt două paturi în aceeași cameră sau două saltele separate într-un pat dublu cu cuverturi separate.