O femeie susține că a vorbit telepatic cu un elefant care a ucis patru oameni. Animalul i-a „povestit” despre o traumă veche de 25 de ani

Femeia susține că un elefant i-a spus de ce a ucis patru oameni

O femeie care se autointitulează „telepată a animalelor” susține că a comunicat cu un elefant despre care se spune că a ucis patru oameni, dezvăluind suferința și chinul din spatele celor patru decese provocate de animal, potrivit Express.

Femeia, cunoscută drept „Outback whisperer”, a întrebat-o pe Rani, elefantul, de ce a ucis patru oameni. Răspunsul lui Rani ar fi fost: „Nu reacționez din senin”.

„Telepata” a petrecut cinci zile într-un sanctuar pentru animale din Sri Lanka, unde a găsit-o pe Rani cu capul sprijinit de un zid și spune că „i-a simțit imediat disperarea”.

Femeia subliniază că elefanții își pot regla intern anumite componente ale ciclului reproductiv și că rămân rareori gestanți în captivitate.

„În momentul în care am văzut-o, m-am dus direct la ea. Îngrijitorii au început să strige: «Nu pe aceasta, este periculoasă». Dar știam că avea ceva urgent să-mi transmită”, relatează femeia, citată de Daily Star.

„Mi-a spus că a pierdut două sarcini”

„Mi-a spus că a pierdut două sarcini. Elefanții sunt profund orientați către familie, iar pierderea lor i-a frânt inima. Apoi mi-a arătat unde este durerea. Durerea emoțională s-a așezat în partea stângă a abdomenului ei. Ori de câte ori cineva se apropie prea mult de această zonă, atunci reacționează. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de 25 de ani. Și încă suferă. Nu i s-a oferit niciodată timp să proceseze ceea ce s-a întâmplat. Este pusă din nou la muncă, iar și iar. Rani se află în continuare în același loc și face aceeași muncă”.

Elefanții sunt folosiți în paradele tradiționale

Elefanții sunt folosiți în mod tradițional în paradele „Perahera”. În Sri Lanka, elefanții aflați în captivitate sunt ținuți atât de persoane private, cât și de temple budiste, iar unii dintre aceste animale participă la evenimente culturale precum Kandy Esala Perahera.

Astfel de evenimente au fost intens criticate, contestatarii susținând că îmbrăcarea elefanților și obligarea lor să participe la parade echivalează cu tortura.

„Multe animale sunt considerate periculoase când, de fapt, suferă”

Femeia a continuat: „Mă tot gândesc la câte animale sunt considerate periculoase când, de fapt, suferă. Rani este un exemplu perfect. Fiecare animal are un motiv pentru care reacționează așa cum o face. Toată lumea a judecat-o fără să întrebe măcar. Nu pot să-i schimb situația de una singură. Dar fiecare persoană care vede acest lucru și îl înțelege reprezintă un pas către schimbarea reală a lucrurilor. De aceea îl arăt, în loc să păstrez totul pentru mine: lanțurile, munca, condițiile. Nimic din toate acestea nu este în regulă…!”

„Și nu, nu am putut să o eliberez. Eram acolo în calitate de invitată, nu de proprietară. Nimeni nu poate intra într-un astfel de loc și să ia un elefant. Ceea ce puteam face era să o înțeleg și să transmit acest lucru oamenilor care sunt alături de ea în fiecare zi. Fiecare animal încearcă să ne spună ceva și sunt atât de multe animale care așteaptă ca cineva să întrebe cu adevărat, în loc să presupună”.