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Aur, bijuterii și obiecte de cult, găsite într-un oraș din Polonia. Comoara ar putea ascunde o poveste tragică

Un ansamblu de 335 de obiecte, printre care bijuterii, ceasuri de aur, monede și artefacte asociate culturii evreiești, a fost descoperit în orașul Włocławek din centrul Poloniei.
Aur, bijuterii și obiecte de cult, găsite într-un oraș din Polonia. Comoara ar putea ascunde o poveste tragică
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
25 sept. 2026, 22:14, Life-Inedit
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Cercetătorii încearcă acum să stabilească identitatea proprietarilor și împrejurările în care bunurile au fost ascunse, una dintre ipoteze fiind că acestea ar avea legătură cu perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Descoperirea a fost făcută în timpul unor lucrări pentru construirea unor locuințe municipale în orașul situat pe râul Vistula, relatează Focus Online, citând futurezone.de.

Totul a început cu câteva tacâmuri

Primele obiecte observate în timpul lucrărilor au fost câteva piese de tacâm. Cercetările efectuate ulterior în zonă au dus însă la identificarea unui număr mult mai mare de bunuri.

Inventarul provizoriu cuprinde 335 de obiecte, dintre care aproximativ 120 sunt diferite tipuri de tacâmuri.

Au mai fost recuperate bijuterii, elemente ornamentale, ceasuri din aur, sfeșnice din argint și obiecte asociate culturii și practicilor religioase evreiești.

Printre bunurile găsite se află și monede de aur cu valori de cinci și zece ruble, precum și dolari.

Procesul de conservare nu a fost încă finalizat, astfel că inventarul descoperirii ar putea suferi modificări dacă vor fi identificate și alte obiecte.

Bunurile fuseseră ascunse intenționat

Modul în care au fost găsite reprezintă unul dintre principalele indicii pentru cercetători.

Obiectele ar fi fost puse într-un sac din material textil și ascunse într-o conductă de canalizare. Unele dintre ele fuseseră rupte deliberat în mai multe bucăți înainte de a fi depozitate.

Aceste elemente îi determină pe specialiști să considere că proprietarii au încercat să ascundă bunurile, însă motivele și identitatea acestora nu au fost deocamdată stabilite.

Pe unele dintre ustensile au fost identificate inițiale. Cercetătorii nu au reușit însă să le asocieze cu numele familiilor despre care se știe că locuiau pe strada unde a fost făcută descoperirea.

Misterul inelului de aur

Unul dintre cele mai interesante obiecte recuperate este un inel din aur.

În interiorul acestuia a fost găsită o bucată de hârtie, al cărei conținut nu a fost încă descifrat. Specialiștii intenționează să analizeze documentul în condiții care să permită conservarea atât a hârtiei, cât și a obiectului.

Mesajul ar putea furniza noi indicii despre proveniența tezaurului și despre persoanele care au decis să îl ascundă.

Posibilă legătură cu Al Doilea Război Mondial

Una dintre ipotezele cercetătorilor plasează ascunderea bunurilor în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, în special pentru că proprietarii aparent nu s-au mai întors pentru a le recupera.

Włocławek s-a aflat sub ocupație germană în timpul războiului. Orașul a suferit distrugeri importante, iar deportările populației evreiești din zonă sunt documentate istoric.

Prezența printre obiectele ascunse a unor bunuri asociate culturii evreiești îi determină pe cercetători să ia în calcul și posibilitatea unei legături cu aceste deportări.

Deocamdată, însă, nu a fost stabilit cu certitudine cine a deținut obiectele, când au fost ascunse și în ce circumstanțe. Analizarea inițialelor și, mai ales, descifrarea hârtiei ascunse în inelul de aur ar putea oferi noi informații despre povestea tezaurului.

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