Premieră periculoasă. Compania de trenuri folosită de mii de români, atacată cu ajutorul AI

Renfe a confirmat incidentul de securitate cibernetică, potrivit rsi.ch.

Compania a precizat că atacul a pornit de la serverele Adif, operatorul infrastructurii feroviare din Spania. Acestea fuseseră compromise anterior și erau conectate cu sistemele Renfe.

Ce date au ajuns la hackeri

Atacatorii au avut acces la informații limitate despre utilizatori, în principal nume și adrese de e-mail, potrivit companiei. Renfe a transmis că nu există dovezi concludente că aceste date au fost făcute publice.

Compania a precizat că nu există dovezi privind accesarea datelor bancare sau financiare. Același lucru este valabil pentru metodele de plată, documentele de identitate și alte informații deosebit de sensibile.

Incidentul s-a produs după câteva săptămâni de tentative de atac, pe care compania le-a detectat și blocat. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Anul trecut, Renfe a transportat peste 531 de milioane de pasageri.

Primul atac cu AI împotriva unei companii publice spaniole

Cotidianul El Mundo a citat surse apropiate anchetei, potrivit cărora în spatele atacului s-ar afla o organizație criminală. Infractorii ar fi folosit un sistem similar cu inteligența artificială dezvoltată de Anthropic pentru a ataca site-ul Adif.

Publicația descrie incidentul drept primul atac cibernetic realizat cu ajutorul IA împotriva site-ului unei companii publice din Spania. Potrivit El Mundo, atacul s-a prelungit pe parcursul mai multor zile.

O purtătoare de cuvânt a Renfe nu a vrut să spună câți utilizatori au fost afectați. Ea nu a precizat nici când a avut loc breșa de securitate.