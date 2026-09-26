Prima pagină » Știri externe » Premieră periculoasă. Compania de trenuri folosită de mii de români, atacată cu ajutorul AI

Premieră periculoasă. Compania de trenuri folosită de mii de români, atacată cu ajutorul AI

Hackerii au pătruns în sistemele Renfe, compania publică de trenuri din Spania, și au accesat nume și adrese de e-mail ale unor utilizatori. Potrivit presei spaniole, atacul ar fi fost făcut cu ajutorul inteligenței artificiale.
Premieră periculoasă. Compania de trenuri folosită de mii de români, atacată cu ajutorul AI
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 11:40, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Renfe a confirmat incidentul de securitate cibernetică, potrivit rsi.ch.

Compania a precizat că atacul a pornit de la serverele Adif, operatorul infrastructurii feroviare din Spania. Acestea fuseseră compromise anterior și erau conectate cu sistemele Renfe.

Ce date au ajuns la hackeri

Atacatorii au avut acces la informații limitate despre utilizatori, în principal nume și adrese de e-mail, potrivit companiei. Renfe a transmis că nu există dovezi concludente că aceste date au fost făcute publice.

Compania a precizat că nu există dovezi privind accesarea datelor bancare sau financiare. Același lucru este valabil pentru metodele de plată, documentele de identitate și alte informații deosebit de sensibile.

Incidentul s-a produs după câteva săptămâni de tentative de atac, pe care compania le-a detectat și blocat. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Anul trecut, Renfe a transportat peste 531 de milioane de pasageri.

Primul atac cu AI împotriva unei companii publice spaniole

Cotidianul El Mundo a citat surse apropiate anchetei, potrivit cărora în spatele atacului s-ar afla o organizație criminală. Infractorii ar fi folosit un sistem similar cu inteligența artificială dezvoltată de Anthropic pentru a ataca site-ul Adif.

Publicația descrie incidentul drept primul atac cibernetic realizat cu ajutorul IA împotriva site-ului unei companii publice din Spania. Potrivit El Mundo, atacul s-a prelungit pe parcursul mai multor zile.

O purtătoare de cuvânt a Renfe nu a vrut să spună câți utilizatori au fost afectați. Ea nu a precizat nici când a avut loc breșa de securitate.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trei olimpici de 16 ani, din Oradea, premiați de Eurostat la Competiția Europeană de Statistică. Proiectul lor a desființat cu date concrete prejudecățile despre români
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
Libertatea
Scandal după moartea lui Dolly Parton! A început lupta pentru averea artistei: „Refuzăm să fim intimidați”
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia