Cod galben de vânt în șapte județe. ANM anunță rafale de până la 75 km/h

Începând de duminică, ora 10:00 până miercuri, ora 20:00, vântul va avea temporar intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-55 km/h. În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge la 55-75 km/h.

Cod galben luni, în șapte județe

ANM a emis și o atenționare cod galben pentru luni, în intervalul 10:00-20:00.

Sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.