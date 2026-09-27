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Cod galben de vânt în șapte județe. ANM anunță rafale de până la 75 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până miercuri pentru intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Luni, șapte județe intră sub cod galben, unde rafalele pot ajunge la 70 km/h.
Cod galben de vânt în șapte județe. ANM anunță rafale de până la 75 km/h
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 10:25, Social
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Începând de duminică, ora 10:00 până miercuri, ora 20:00, vântul va avea temporar intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-55 km/h. În zona Carpaților de Curbură, rafalele vor ajunge la 55-75 km/h.

Cod galben luni, în șapte județe

ANM a emis și o atenționare cod galben pentru luni, în intervalul 10:00-20:00.

Sunt vizate județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța.

Pe parcursul zilei de luni, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

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