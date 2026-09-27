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ANM anunță rafale de până la 50 km/h și ploi în București. Cum va fi vremea până miercuri

Vremea se va menține normală termic în București în următoarele zile, însă vântul va avea intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță rafale de până la 50 km/h și ploi.
ANM anunță rafale de până la 50 km/h și ploi în București. Cum va fi vremea până miercuri
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
27 sept. 2026, 10:44, Social
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Începând de duminică, ora 10:00, până luni, ora 09:00, vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, când vitezele vor ajunge până la 40 km/h.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9-11 grade.

Înnorări și ploi slabe

Începând de luni, ora 09:00, până marți, ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales noaptea vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă de aproximativ 1 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua, când rafalele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar cea minimă de 10-12 grade.

Vânt de până la 45 km/h

Începând de marți, ora 09:00, până miercuri, ora 10:00, cerul va avea înnorări temporare și, pe parcursul zilei, vor fi condiții de ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua, când vitezele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 21-22 de grade, iar cea minimă de 9-11 grade.

Rafale de până la 50 km/h

Începând de miercuri, de la ora 10:00 până la ora 20:00, vremea va fi apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 45-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

Pentru București este în vigoare, începând de duminică, ora 10:00, până miercuri, ora 20:00, o informare meteorologică privind intensificările vântului.

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