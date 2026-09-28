Proteste în Irlanda de Nord: Mii de oameni au blocat un marș al Ordinului Portocaliu

Aproximativ 2.000 de oameni au ieșit în stradă în ciuda ploii abundente, în timp ce poliția a monitorizat locul evenimentului cu vehicule și un elicopter.

Potrivit Euronews, cei 35 de membri ai Ordinului Portocaliu autorizați să participe au rămas într-o biserică din apropiere, deoarece traseul era blocat.

Un prim astfel de marș din 1988

Parada limitată urma să se desfășoare de-a lungul drumului fără fanfară sau susținători, ceea ce ar fi fost prima procesiune de acest gen de acolo din 1998.

Un judecător al Înaltei Curți a oprit inițial parada sâmbătă, spunând că disputa de lungă durată ar putea escalada. Cu toate acestea, Curtea de Apel a anulat decizia cu puțin timp înainte de miezul nopții.

Președintele Curții Supreme, Siobhan Keegan, a afirmat că judecătorul „a greșit din păcate în drept”. O contestație ulterioară la Înalta Curte a fost respinsă duminică dimineața.

Marșul urma să înceapă la ora locală 8:00 și să se termine la ora 9:30. Însă, poliția a declarat că drumul nu era liber, ceea ce a întârziat parada.

Val de critici din partea liderilor naționaliști

Decizia a stârnit critici vehemente din partea liderilor naționaliști. Prim-ministrul Michelle O’Neill a pus sub semnul întrebării redeschiderea traseului după 28 de ani, în timp ce președinta Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a cerut guvernului și poliției britanice să oprească parada.

Prim-ministrul Andy Burnham a făcut apel la calm, spunând că progresele obținute de la Acordul din Vinerea Mare (sau Acordul de la Belfast) nu trebuie anulate, potrivit aceleiași surse.