O paradă controversată a Ordinului Portocaliu va avea loc în Irlanda de Nord pentru prima dată în aproape 30 de ani

Parada Drumcree, care în anii 1990 a declanșat unele dintre cele mai grave tulburări din istoria Irlandei de Nord, primise permisiunea de a se desfășura pe drumul Garvaghy din Portadown, cu restricții în vigoare.
Totuși, această decizie a fost contestată sâmbătă în mai multe instanțe diferite din Belfas. În cele din urmă, a primit undă verde cu doar câteva ore înainte ca parada să aibă loc, potrivit BBC.
Ordinul Portocaliu este cel mai proeminent dintre ordinele loiale asociate cu protestanții din Irlanda de Nord.
Vorbind în fața instanței, deputata unionistă democrată Carla Lockhart a descris decizia de a permite desfășurarea paradei drept „o noapte seismică pentru statul de drept”.
Reprezentantul Upper Bann a adăugat că „aceasta nu este o seară pentru triumf”.
Ca reacție la decizia Curții de Apel, Breandan Mac Cionnaith, din cadrul Coaliției Locuitorilor de pe Garvaghy Road, a declarat că „nu există așa ceva precum dreptate sau drepturi pentru comunitatea noastră”.
Comisia pentru Parade a fost în centrul atenției politice de când decizia sa anterioară în cazul Drumcree a fost anulată de Înalta Curte în august.
O revizuire a comisiei a fost dispusă ulterior de Biroul pentru Irlanda de Nord, potrivit sursei citate.
Disputa privind parada de la Drumcree a început la mijlocul anilor 1990 și aproape a deraiat procesul de pace de la acea vreme.
Violența legată de dispută a dus la revolte, blocaje rutiere și crime.
Când Ordinul Portocaliu a fost împiedicat de poliție să parcurgă traseul în iulie 1995, a existat o confruntare tensionată. La fel a fost în următorii trei ani.
Comisia pentru Parade a început să funcționeze în 1998 pentru a reglementa paradele și a încerca să dezamorseze tensiunile din jurul marșurilor.
Decizia sa de a nu permite un marș pe Garvaghy Road în vara aceea a fost contestată de ordin în ultimele trei decenii, mai arată sursa.