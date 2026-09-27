O paradă controversată a Ordinului Portocaliu va avea loc în Irlanda de Nord pentru prima dată în aproape 30 de ani

Parada Drumcree, care în anii 1990 a declanșat unele dintre cele mai grave tulburări din istoria Irlandei de Nord, primise permisiunea de a se desfășura pe drumul Garvaghy din Portadown, cu restricții în vigoare.

Totuși, această decizie a fost contestată sâmbătă în mai multe instanțe diferite din Belfas. În cele din urmă, a primit undă verde cu doar câteva ore înainte ca parada să aibă loc, potrivit BBC.

Ordinul Portocaliu este cel mai proeminent dintre ordinele loiale asociate cu protestanții din Irlanda de Nord.

„O noapte seismică pentru statul de drept”

Vorbind în fața instanței, deputata unionistă democrată Carla Lockhart a descris decizia de a permite desfășurarea paradei drept „o noapte seismică pentru statul de drept”.