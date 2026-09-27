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Rusia lansează a treia ofensivă asupra Kievului. O femeie a fost rănită în urma atacului

Rusia a lansat o altă ofensivă cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, marcând a treia zi consecutivă de atacuri asupra capitalei Ucrainei. O femeie a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Rusia lansează a treia ofensivă asupra Kievului. O femeie a fost rănită în urma atacului
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 03:29, Știri externe
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Mai multe unități de apărare aeriană operau deasupra orașului, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

În districtul Șevcenkivski, o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială nelocuită, potrivit lui Klitschko.

Potrivit The Kyiv Independent, a izbucnit un incendiu în urma impactului.

Incendiul a fost ulterior stins, în timp ce echipele de urgență au continuat să acționeze la fața locului.

În districtul Solomianskyi, o dronă a căzut într-o zonă deschisă. Unda de șoc rezultată a avariat o clădire rezidențială cu cinci etaje. Au fost sparte geamuri și fațada a fost deteriorată, a precizat primarul Kievului.

Un incendiu a izbucnit și la un depozit din district, după ce a fost lovit de o dronă rusească, a adăugat el.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a anunțat că o femeie a fost rănită în urma atacului. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Această ofensivă vine în urma unei serii de atacuri cu drone rusești asupra Kievului, care au început în noaptea de joi, potrivit sursei citate.

Dronele rusești au continuat să vizeze Kievul sâmbătă, raportându-se pagube și victime suplimentare. Până seara, oficialii ucraineni au declarat că cinci persoane au fost rănite în atacurile asupra capitalei din timpul zilei.

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